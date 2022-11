Los republicanos, muy cerca de recuperar el control de la Cámara de Representantes

Los primeros resultados de las ‘midterms’ apuntan a una victoria del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Los republicanos adelantan por el momento a los demócratas, según el voto escrutado que ha otorgado más de dos centenares de asientos del total de 435 de legisladores que formarán la Cámara Baja, órgano legislativo que el Partido Republicano busca controlar con su victoria para dificultar la implantación de políticas de la Administración Biden.

Por el contrario, el resultado en el Senado sigue abierto. Los demócratas han resistido y no ha habido la «ola roja» republicana que pronosticó Donald Trump. Los republicanos no han barrido. Eso no impedirá que frenen las políticas ultraizquierdistas de Biden, pese a que los demócratas han conseguido un respiro en el Senado. Un consuelo para un senil Biden en sus horas más bajas.

Los candidatos del Partido Republicano han obtenido 147 puestos en la Cámara de Representantes, frente a los 83 de sus rivales demócratas. No obstante, quedan más de 200 escaños por decidir, a la espera de que se terminen de escrutar los votos y cerrar los colegios electorales de la costa oeste del país.

Los candidatos republicanos han ampliado su representación en la Cámara Baja al ganar tres escaños que habían sido ocupados por los demócratas, así como otro creado en la redistribución de distritos. nNo obstante, los candidatos demócratas se han mantenido competitivos en las contiendas electorales en el Senado, cámara que por ahora se encuentra dividida al haber conseguido sumar 40 senadores cada partido.

En una señal positiva para los demócratas, el candidato demócrata al Senado por Pensilvania, John Fetterman, aventajaba al republicano Mehmet Oz en los primeros resultados, y el actual senador por Georgia, Raphael Warnock, estaba empatado con el candidato republicano Herschel Walker. Ambas contiendas son clave para el control del Senado y siguen siendo demasiado reñidas.

Voto a voto

Habiendo cerrado los colegios electorales en la práctica totalidad del país, excepto en el estado de Hawái y Alaska, el Partido Demócrata y el Partido Republicano se disputan voto a voto la victoria en el Senado en los ‘swing states’ o estados clave.

Si bien ambos partidos han mantenido hasta el momento algunos de sus feudos, como Nueva York, Colorado, Oregon o California para los demócratas; Kansas, Oklahoma, Indiana o Alabama para los republicanos, los estados de Pensilvania, Georgia y Arizona pueden ser decisivos en estas ‘midterms’.

Con un 82 por ciento de los votos escrutados (cerca de las 6.00 hora peninsular española) en Pensilvania, el actual senador demócrata John Fetterman ha vencido a su rival republicano, Mehmet Oz, por unos pocos miles de votos, según recogen medios estadounidenses. Una victoria dramática que todavía da esperanzas a Biden de mantener el control de la Cámara baja.

El Partido Demócrata lidera por el momento la carrera para obtener el escaño en la Cámara Alta del estado con un 49 por ciento de apoyo, frente al 48 por ciento de votos del Partido Republicano. Otro de los estados más competitivos se encuentra en Georgia, donde el gobernador demócrata Raphael Warnock defiende su puesto frente a Herschel Walker, un exjugador de rugby nombrado por Trump y salpicado por numerosas polémicas.

A pesar de que en Georgia cerraron los colegios electorales a las 20.00 horas local (a la 1.00 hora peninsular española), hasta el momento no se ha decidido un ganador con casi el 88 por ciento de los votos. Walker lidera la batalla electoral con 1.804.000 votos, varios miles por encima de Warnock, quien tiene 1.798.000.

La victoria republicana de este Estado le permitiría al Partido Republicano «robar» a los demócratas el único estado que necesitan para obtener el control del Senado estadounidense. En la otra costa de Estados Unidos, el Partido Demócrata va con ventaja en Arizona, donde la gobernadora Mark Kelly supera por el momento al candidato republicano, Blake Masters.