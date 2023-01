El Partido Republicano ha mostrado su división en la Cámara de Representantes, que acaba de recuperar en las elecciones de mitad de legislatura de noviembre de 2020, al ser sus miembros incapaces de ponerse de acuerdo en la votación de un nuevo portavoz de dicha cámara, sucesor de Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata hasta la última cita electoral. Al cierre de esta edición, se había pasado a una tercera votación, ya que Kevin McCarthy, congresista republicano de California, se quedó en dos ocasiones sin apoyos suficientes en el proceso de elección para tomar las riendas de la citada Cámara de Representantes.

De esta forma, los más conservadores dentro del Partido Republicano se unieron en oposición, mientras 19 republicanos, que se habían comprometido en un principio con McCarthy, decidieron respaldar a su contrincante, Jim Jordan, republicano de Ohio, en una rebelión de un voto que tradicionalmente ha sido de procedimiento.

En un principio, McCarthy necesitaba 218 votos en el pleno de la Cámara, pero sólo obtuvo 203 en ambas rondas, menos incluso que el demócrata Hakeem Jeffries en la cámara controlada por los republicanos. Todavía así, McCarthy no se arrugó, que había prometido una «batalla en el hemiciclo» durante todo el tiempo que fuera necesario para superar a los republicanos de su partido más conservadores que se negaban a darle sus votos.

Durante una de las votaciones, destacó cuando el propio rival de McCarthy, Jim Jordan, de Ohio, pidió a sus compañeros de agrupación que apoyasen a McCarthy con la intención de poner fin a la rebelión que se formó en el Congreso. «Tenemos que unirnos en torno a él», afirmó Jordan refiriéndose al congresista de California con la intención de evitar que se pusieran de manifiesto las grietas del partido en el Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, el representante Matt Gaetz, de Florida, volvió a apoyar enérgicamente a Jordan, subrayando el caos dentro del partido. «Me pongo en pie para nominar al miembro con más talento y más trabajador de la conferencia republicana, que acaba de dar un discurso con más visión de futuro que jamás hayamos oído de la alternativa», aseguró Gaetz en contra de McCarthy.

En esta ocasión, la revuelta radica en que una nueva generación de republicanos alineados con el ex presidente Donald Trump ha liderado la oposición contra McCarthy, debido a que no consideran al congresista de California lo bastante conservador ni fuerte para luchar contra los demócratas. Es una reminiscencia de la última vez que los republicanos recuperaron la mayoría de la Cámara, después de las elecciones de mitad de legislatura de 2010, cuando los miembros del Tea Party marcaron el comienzo de una nueva era de política de mano dura. Entonces, provocaron que el portavoz de la Cámara de Representantes, John Boehner, republicano de Ohio, abandonase de forma anticipada al no contar con los suficientes apoyos.

«Nada ha cambiado», afirmó el representante Bob Good, republicano de Virginia. «El problema es Kevin McCarthy», reconoció de forma tajante. Con sólo 222 escaños el Partido Republico, McCarthy podría permitirse perder cuatro apoyos, ya que necesita al menos de 218 votos de los 435 que componen la Cámara de Representantes, como hicieron Pelosi y Boehner. En cambio, McCarthy no ha logrado ganarse al grupo central, y potencialmente creciente, de republicanos conservadores liderados por el Caucus de la libertad.