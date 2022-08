Trump pide elecciones «¡inmediatas!» tras saberse que el FBI presionó a Facebook para beneficiar a Biden

Donald Trump ha vuelto a reivindicarse este lunes como legítimo ganador de las elecciones de 2020, añadiendo esta vez la exigencia de que, como alternativa, se convoquen «nuevas elecciones ¡inmediatas!». Lo ha hecho como reacción en primera persona a las últimas revelaciones sobre el escándalo de Hunter Biden: hace apenas cuatro días, Mark Zuckerberg reconocía que el FBI presionó directamente a su empresa, Facebook, para que censurase las informaciones en las que se vertían graves acusaciones contra el hijo del entonces candidato y hoy presidente de EEUU, Joe Biden.

El ex presidente ha lanzado un comunicado en el que subraya que «ahora resulta que, de forma concluyente, el FBI enterró la historia del ordenador de Hunter Biden antes de las elecciones sabiendo que, si no lo hacían, Trump hubiera ganado fácilmente las elecciones presidenciales de 2020». Denuncia que esto supone un «fraude y una injerencia electoral», y propone lo que considera un «remedio» a esta situación: «Declaren el vencedor legítimo o, y esto sería una solución de mínimos, declaren que las elecciones de 2020 quedaron comprometidas de forma irreparable y convoquen nuevas elecciones, ¡inmediatamente!».

Escándalo Biden

¿Cuál fue esa información que salió a la luz en 2020 y que el FBI no quería que se difundiera a través de las redes sociales? Y con éxito, pues ahora Zuckerberg ha contado lo que pasó con Facebook, pero Twitter se afanó en que no hubiera rastro de la misma. Pues era una noticia en la que se daba cuenta que el hijo de Joe Biden maniobró para presentar al entonces vicepresidente Joe Biden a un ejecutivo de la ucraniana Burisma, empresa gasística que en ese momento -años 2015 y 2016- estaba siendo investigada por el fiscal general ucraniano, Viktor Shokin. Según el entorno de Trump, Joe Biden habría forzado la destitución del fiscal que investigaba a la empresa de su hijo mediante una llamada telefónica al ex presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Shokin dejó de ser fiscal general en marzo de 2016.

Pues bien, las redes sociales Twitter y, en menor medida, Facebook decidieron frenar la difusión de esta noticia a través de sus redes. Twitter censuró directamente la noticia, eliminándola por completo, mientras que Facebook optó por «reducir» su circulación.

Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y consejero delegado de Meta, -el conglomerado que abarca Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger-, desveló la pasada semana que recibió instrucciones del FBI para que censurara informaciones sobre el escándalo de Hunter Biden. “Simplemente pensamos: ‘Mira, si el FBI, que todavía veo como una institución legítima en este país, es una aplicación de la ley muy profesional, viene a nosotros y nos dice que debemos estar en guardia sobre algo, entonces, hay que tomarlo en serio’”, reveló en una extensa y muy poco habitual entrevista con Joe Rogan, el responsable de uno de los podcasts más populares de Estados Unidos.