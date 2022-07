El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, sigue levantando polémicas en las redes sociales. El hijo de Joe Biden ha vuelto a saltar a los medios de comunicación tras su último escándalo conocido.

En un vídeo grabado por él mismo, Hunter aparece en una habitación pesando drogas. Algo más de 20 gramos llega a poner en una balanza. El vídeo no es reciente, si no que corresponde a una serie de imágenes de su propio portátil de Hunter Biden filtradas durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2020. Este vídeo en particular se ha conocido ahora.

Según se oye en la grabación, el hijo de Joe Biden habla con una prostituta. Hunter le pregunta sobre cuánto «crack» le queda, o lo que es lo mismo, cocaína en piedra.

Las sustancias habrían sido compradas por el propio hijo de Joe Biden para consumirla junto a la trabajadora sexual.

El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales en cuestión de minutos, ya que se puede ver a Biden Jr. fumando y pesando cerca de 21 gramos de la sustancia estupefaciente.

En el vídeo también se pueden ver las pertenencias de su acompañante femenina, quien es una trabajadora sexual. Ahora, este no es el primer escándalo del hijo de Joe Biden.

Más escándalos

Hunter Biden es conocido por ser la oveja negra de la familia. Este no es el primer escándalo en el que se ha visto envuelto.

Quizás los más conocidos son los que tienen que ver con sus negocios en Ucrania, por la que se le acusó de tráfico de influencias. Estos salieron a la luz durante la campaña presidencial de las elecciones estadounidenses que auparon a su padre a la Casa Blanca.

Él mismo explicó que se convirtió en objeto de una investigación federal en el estado de Delaware sobre sus obligaciones fiscales.

El expresidente norteamericano Donald Trump acusó durante la campaña electoral a la familia Biden de ser una «empresa criminal», poniendo el foco sobre los asuntos de Hunter Biden en Ucrania y China coincidiendo en el tiempo con la época en la que su padre y ahora presidente fue el vicepresidente de Barack Obama, entre 2009 y 2017.