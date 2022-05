Qué es la guerra hidráulica con la que está combatiendo Ucrania

Mientras Rusia prosigue su ofensiva en Ucrania, una de las principales estrategias de defensa en Kiev, la capital del país, es la guerra hidráulica. Esta semana, el diario ‘The Washington Post’ ha publicado unas imágenes que muestran la zona norte de acceso a la ciudad completamente inundada.

Desde que comenzó el conflicto bélico en el mes de febrero, Ucrania ha utilizado diferentes estrategias para oponerse a las fuerzas de Vladímir Putin: derruir puentes de acceso a las ciudades más importantes del país, cambiar los carteles de indicaciones en las carreteras… Ahora, inundar los alrededores de Kiev parece ser la estrategia que impide a Rusia hacerse con el control de la capital.

En la publicación del diario estadounidense, que muestra imágenes de la empresa ‘Planet Labs’, hay dos fotografías, tomadas el 22 y el 28 de febrero, en la que se aprecia cómo la franja de territorio está inundada. Sin embargo, el 26 de febrero, el embajador de Ucrania en Estados Unidos aseguró que las fuerzas rusas habían destruido una presa en un depósito de agua próximo a Kiev, con el consiguiente riesgo de inundación.

No se puede confirmar cuál de estas es la razón de la inundación. Según el diario, los expertos de ‘Planet Labs’ consideran que fue intencionada.

Planet data seen today in @washingtonpost and @nytimes shedding light on the situation in Ukraine. https://t.co/Y7Ph1HvB3Ohttps://t.co/Luc25YQqr7 pic.twitter.com/raMtUs76Ky

— Planet (@planet) March 10, 2022