Vladimir Putin ha comenzado a lanzar misiles balísticos norcoreanos en los ataques de Rusia contra Ucrania, según ha señalado este jueves el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Este despliegue de misiles balísticos norcoreanos por parte de Rusia señala el creciente apoyo del líder norcoreano Kim Jong Un al esfuerzo bélico de Moscú, mostrando a la vez la intención de Putin de apoyarse en países parias para compensar las deficiencias de su propio arsenal conforme la guerra en Ucrania se acerca a su tercer año.

Según ha detallado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, Rusia ha utilizado al menos en una ocasión misiles norcoreanos, el 30 de diciembre de 2023, cayendo en un campo abierto: «Rusia y Corea del Norte van aprendiendo de estos lanzamientos, y esperamos que Rusia utilice más misiles norcoreanos para atacar la infraestructura civil de Ucrania y matar a civiles», ha indicado Kirby de un ataque el 30 diciembre, mencionado anteriormente. Kirby, que evalúa otro lanzamiento el 2 de enero, ha señalado que «se trata de una escalada significativa y preocupante en el apoyo de la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a Rusia».

On Thursday, White House spokesman John Kirby unveiled a map showing where Russia launched the North Korean missiles into Ukraine (near Zaporizhzhia). «We anticipate that Russia will use additional North Korean missiles to target Ukraine civilian infrastructure,» Kirby said pic.twitter.com/iS2tkUiEV3

— John Hudson (@John_Hudson) January 4, 2024