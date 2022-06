Al menos dos personas murieron al impactar hoy un misil en un centro comercial en la localidad de Kremenchuk. Las fuerzas rusas han atacado este lunes en la localidad ucraniana de Kremenchuk un centro comercial en el que, según el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, había más de un millar de personas, lo que anticiparía un alto número de víctimas. Zelenski ha informado en Telegram de que el centro fue alcanzado por varios misiles y, como consecuencia, se ha desatado un incendio. El presidente ha difundido imágenes del establecimiento en llamas y con un intenso humo como ejemplo de la destrucción.

NEW: Russian troops fired on a mall in the Ukrainian city of Kremenchuk, leaving more than 1,000 civilians trapped in the ensuing fire, Zelensky posts to Telegram.

«No danger to the Russian army. No strategic value. Only the effort of people to live a normal life» Zelensky wrote pic.twitter.com/SGBhjbWAIS

— Jack Detsch (@JackDetsch) June 27, 2022