El príncipe Harry alarma sobre la salud del rey Carlos: «No sé cuánto le queda, quiero reconciliarme»

El príncipe Harry ha destacado este viernes que le «encantaría» una reconciliación con su familia y que no tiene ni idea de cuánto tiempo vivirá su padre, el Rey Carlos III. Tras perder su recurso contra el Gobierno por su seguridad, el príncipe Harry ha dicho que «la vida es preciosa». «Me encantaría reconciliarme con mi familia», ha resaltado. «No tiene sentido seguir luchando más… No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No quiere hablar conmigo por este asunto de la seguridad». El príncipe Harry se ha pronunciado tras perder su recurso contra el Gobierno, al que denunció después de quitarle la citada seguridad. El duque había alegado que fue objeto de un «trato injustificado e inferior» cuando se le denegó el derecho a protección policial automática tras abandonar sus funciones reales. En cambio, este viernes, el Tribunal de Apelación dictaminó que un agravio personal no equivalía a un argumento jurídico válido.

El duque de Sussex ha destacado que podía perdonar «a mi padre, a mi hermano y a mi madrastra» por los muchos desacuerdos del pasado, pero reconoció que «algunos miembros de la Familia Real» nunca le perdonarían por escribir unas memorias, ni por «muchas cosas».

Ya ha revelado en otras ocasiones que tiene material suficiente para escribir otro libro, después de haberse guardado revelaciones que el rey y el príncipe de Gales no le perdonarían «nunca».

«Ha habido muchos desacuerdos y diferencias entre algunos miembros de mi familia y yo. La situación actual, que se prolonga desde hace cinco años, en relación con la vida y la seguridad de las personas, es el punto de fricción. Es lo único que queda».