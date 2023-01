El príncipe Harry presume de haber matado a 25 talibanes

El príncipe Harry ha suscitado las críticas de altos mandos militares tras afirmar en su autobiografía que mató a 25 talibanes mientras servía para el Ejército británico en Afganistán, país al que el Ejército de Reino Unidos acompañó al de Estados Unidos en la ‘Operación Libertad Duradera’ para encontrar al terrorista Osama bin Laden tras los ataques contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. «Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza», escribe Harry en la autobiografía, que en español lleva el título de En la sombra, la cual ha provocado un gran debate en los medios del Reino Unido por los detalles revelados y su impacto en la Casa Real. En otra sección, se le cita describiendo a los insurgentes talibanes como «piezas de ajedrez» sacadas del tablero, en lugar de personas.

Una cifra que Harry revela en su próxima autobiografía Spare (Repuesto, en español), según el periódico británico The Daily Telegraph, publicación que ha obtenido una copia de la versión en español del libro antes de su llegada a las librerías, prevista para el martes 10 de enero.

Rivalidad con su hermano

La historia de Harry está dominada por su rivalidad con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, y la muerte de la madre de ambos, la princesa Diana, en 1997. Harry, que entonces tenía 12 años, nunca ha perdonado a los medios de comunicación por la muerte de Diana en un accidente de coche mientras era perseguida por los fotógrafos. La pérdida de su madre atormenta el libro, que Harry dedica a su esposa Meghan, a sus hijos Archie y Lili «y, por supuesto, a mi madre».

El capítulo inicial relata cómo su padre, el entonces príncipe Carlos -ahora rey Carlos III-, le dio la noticia del accidente de su madre, pero sin mostrar ninguna emotividad. Harry revela que años más tarde pidió a su chófer que le llevara por el túnel del puente del Alma de París, lugar del fatal accidente, con la vana esperanza de que le ayudara a poner fin a una «década de implacable dolor». También cuenta que una vez consultó a una mujer que decía tener «poderes» y poder transmitir mensajes de Diana.

Camilla Parker-Bowles

Harry añade en el libro que tanto él como Guillermo «rogaron» a su padre que no se casara con su amante de muchos años, Camilla Parker-Bowles, preocupados de que se convirtiera en una «malvada madrastra».

A Harry también le ha atormentado su condición de «repuesto» real detrás de Guillermo, que es el heredero al trono británico. En el libro, Harry relata una larga rivalidad entre hermanos que empeoró después de que Harry comenzara una relación con la actriz estadounidense Meghan Markle, con quien se casó en 2018.

Durante una discusión en 2019, según asegura, William llamó a Meghan «difícil» y «grosera», luego lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo. Entonces, Harry sufrió cortes y moretones al caer sobre un cuenco para perros.

Harry afirma que Carlos imploró a los hermanos que se reconciliaran, diciendo después del funeral del príncipe Felipe en 2021: «Por favor, muchachos. No hagáis que mis últimos años sean una miseria».

Además, describe cómo perdió la virginidad a los 17 años, en un campo detrás de un pub, con una mujer mayor a la que le encantaban los caballos y que trató al príncipe adolescente como a un «joven semental», según el propio Harry. Fue, afirma, un «episodio humillante». Mientras, reconoce en las páginas del libro que tomó cocaína varias veces a partir de la misma edad, para «para sentirse diferente» y cannabis y setas mágicas, las cuales le hicieron alucinar pensando que un retrete le hablaba.