El despiste de Camila Parker que ha enfadado al Rey Carlos

Desde que el pasado mes de septiembre Carlos de Inglaterra se convirtiera en rey a raíz de la muerte de Isabel II, el nuevo monarca no solo ha tenido que lidiar con polémicas externas, sino que también algunas de sus actitudes le han puesto en el punto de mira. A diferencia de la Reina Isabel, el carácter del que durante más de medio siglo ha sido príncipe de Gales no es tan templado, sino más bien todo lo contrario y ya lo ha demostrado en varias ocasiones desde que es jefe del Estado, lo que ha generado críticas y comentarios en las redes sociales, que son, a día de hoy, un altavoz mundial para todo tipo de reflexiones.

Ocurrió el día de su proclamación, cuando el gesto del soberano al pedir que le retiraran una bandeja con unas estilográficas fue objeto de todo tipo de memes y, días después, en la firma de un documento, también se viralizó un vídeo en el que el Rey expresaba de malas maneras su descontento cuando se manchó con un bolígrafo.

Ahora, el carácter fuerte del Rey ha vuelto a salir a la luz, aunque esta vez, con un asunto tan cotidiano como las relaciones de pareja. Hace unos días, en medio de la vorágine por el estreno de la serie de los duques de Sussex, el nuevo monarca fue captado por las cámaras de un usuario mientras se quejaba a su equipo de asistentes por el ‘comportamiento’ de su esposa.

Una de las normas básicas del protocolo de cualquier monarquía es que los tiempos han de respetarse al máximo y, en el caso de los británicos, la puntualidad es algo absolutamente fundamental. Máxime cuando se trata de los royals. A nadie se le escapa que a un rey no se le puede hacer esperar, pero entre parejas la cosa cambia.

The King and Queen Consort were in Wrexham to formally confer the cities status, and the King was overheard saying this… pic.twitter.com/YJa2uJLrym

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) December 9, 2022