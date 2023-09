Pillan a la comisaria sueca de interior haciendo ganchillo durante la intervención de von der Leyen

Un hecho surrealista ocurrió en el Parlamento Europeo durante una intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Mientras la dirigente alemana pronunciaba un largo discurso frente los políticos europeos la comisaria sueca de interior, Ylva Johansson, comenzó a hacer ganchillo sin ningún tipo de vergüenza.

El curioso momento, que fue captado por las cámaras del parlamento, se ha vuelto viral con cientos de miles de visualizaciones y miles de reacciones por parte de los internautas en redes sociales. En la grabación puede verse como Johansson teje con cuatro agujas lo que parece ser un calcetín de lana rosa.

«Si hago eso en mi puesto de trabajo, me darían un toque, porque no sería correcto, ni serio (mi puesto no es de tanta responsabilidad) Si relaja que lo haga en su casa. Eso demuestra lo poco que le importa todo y una falta de respeto hacia el resto. Deberían mandarla a su casa», ha escrito un usuario. «Aquí en España, dos terceras partes, ni van al congreso, y la mitad de los que van, se pasan las sesiones con el móvil…», ha dicho otro.

Por su parte, Johansson no se ha pronunciado sobre su comportamiento, aunque tampoco es la primera vez que lo hace. Hace dos años, durante el discurso sobre el Estado de la Unión de Von der Leyen, la comisaria sueca y la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, fueron pilladas haciendo ganchillo.

Asimismo, cabe decir que Ylva Johansson también fue protagonista durante una vista a Riojaforum en Logroño. Allí la europarlamentaria trató de agradecer el recibimiento pero no pudo pronunciar la palabra Logroño. En vez de eso vocalizo un «Logorno» después de balbucear repetidamente el nombre de la capital riojana. Este momento se viralizó en redes sociales por lo cómico de la situación y la incapacidad de una dirigente europea en pronunciar el nombre de una ciudad de Europa.