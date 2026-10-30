El Papa León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en EEUU

En un acontecimiento sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia católica, el papa León XIV ha votado por correo para las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos, que se celebrarán el próximo martes 3 de noviembre, según ha confirmado la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Con este gesto, el pontífice nacido en Chicago (registrado bajo su nombre secular, Robert Francis Prevost) se convierte oficialmente en el primer obispo de Roma en activo en participar en unos comicios democráticos extranjeros.

A través de un comunicado emitido este viernes por el Vaticano, la institución destacó que el Santo Padre ha remitido su papeleta a la junta electoral de Illinois, en consonancia con «su constante convicción sobre el derecho y el deber de los ciudadanos de participar activamente en los procesos democráticos», destacando que «siempre que tuvo la oportunidad» ejerció su derecho al voto en Estados Unidos. Según fuentes oficiales, la solicitud del sufragio se gestionó directamente desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, utilizando el domicilio de su hermano en New Lenox, un suburbio al suroeste de Chicago, donde mantiene activa su inscripción electoral.

El Papa, de 71 años, ha llevado a cabo esta histórica votación en pleno proceso de recuperación médica, tras haber sido intervenido quirúrgicamente a mediados de mes para extirparle con éxito una parte del pulmón derecho a causa de un tumor localizado.