El Papa León XIV suspende su viaje a Asís por «recomendación médica» tras su operación de cáncer de pulmón

El Papa León XIV ha suspendido este viernes el viaje a Asís que tenía previsto realizar el próximo 27 de octubre por «recomendación médica», con el objetivo de continuar su recuperación tras la intervención quirúrgica a la que se sometió la semana pasada para extirparle un adenocarcinoma pulmonar.

En una nota difundida por la Oficina de Prensa del Vaticano, se explica que los médicos que atienden al Pontífice consideran «prematuro» que realice el desplazamiento en helicóptero debido al escaso tiempo transcurrido desde la operación. «Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre», recoge el comunicado.

Pese a la cancelación del viaje, el parte médico publicado este viernes confirma la «evolución favorable» del Papa. Según la Santa Sede, León XIV se ha sometido a una radiografía de tórax de control, tal y como estaba previsto, y los resultados confirman «su excelente evolución postoperatoria».

El Pontífice tenía previsto acudir a la localidad italiana para participar en el encuentro Paz desarmada y desarmante, organizado con motivo del 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por san Juan Pablo II.

Aunque finalmente no podrá asistir presencialmente, la Santa Sede ha anunciado que León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, los líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como al resto de invitados. El Papa mantiene su confianza en «el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz» como herramientas valiosas para hacer frente a los conflictos actuales.

El Papa no necesitará más tratamiento

Tras su exitosa operación de cáncer de pulmón, y después de una «evaluación oncológica posterior», se concluyó que no era necesario «ningún tratamiento adicional» para el Santo Padre. «Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional», concluye la comunicación.

La operación la llevó a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por Margaritora, quien informó de que el examen histológico in situ confirmó «el diagnóstico que sospechaban con los exámenes preoperatorios». La cirugía duró 90 minutos y se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

La confirmación del diagnóstico definitivo y de que no necesitará tratamiento complementario coincide con la reanudación de sus tradicionales audiencias generales de los miércoles, suspendidas la semana pasada. Por su parte, el Vaticano continúa con los preparativos de su próximo viaje a Latinoamérica, que está previsto del 6 al 17 de noviembre. El Papa visitará Uruguay, Argentina y Perú.

En esta primera gira latinoamericana de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.