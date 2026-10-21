El Papa León XIV no necesitará más tratamiento tras su operación de cáncer de pulmón

El Papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón. Así lo han confirmado los exámenes histológicos definitivos, según la Oficina de Prensa del Vaticano.

«Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre», ha informado la Santa Sede en un comunicado.

La nota, firmada por el médico personal del Pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba «localizada».

Tras una «evaluación oncológica posterior», se ha concluido que no es «necesario ningún tratamiento adicional». «Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional», concluye la comunicación.

La operación la llevó a cabo el equipo de cirugía torácica dirigido por Margaritora, quien informó de que el examen histológico in situ confirmó «el diagnóstico que sospechaban con los exámenes preoperatorios. La cirugía duró 90 minutos y se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeo asistida.