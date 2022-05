Enrique Mora, el coordinador de la Unión Europea (UE) para las negociaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, ha denunciado que ha sido retenido durante casi una hora por la Policía alemana en el aeropuerto de Frankfurt mientras hacía escala tras un viaje a Teherán.

«Retenido por la Policía de Alemania en el aeropuerto de Frankfurt cuando viajaba a Bruselas desde Teherán. Ni una sola explicación. Un funcionario de la Unión Europea en misión oficial con pasaporte diplomático español», ha explicado en una publicación en su cuenta de Twitter.

Casi una hora después de difundir este mensaje, el ‘número dos’ de Josep Borrell -el Alto Representante para la Política Exterior de la UE- ha informado por la misma vía que ha sido liberado junto a otros dos diplomáticos con los que viajaba, el embajador de la UE ante la sede de Naciones Unidas en Viena y el jefe de la división del Servicio Europeo de Acción Exterior para Irán.

«Ya he sido liberado junto a mis dos compañeros. Nos mantuvieron separados y se negaron a darnos explicaciones sobre lo que parece una violación de la Convención de Viena», ha relatado Enrique Mora en otro mensaje publicado en redes sociales.

Now released along with with my two colleagues, the EU Ambassador to UN Vienna and the head of the EEAS Iran task force. We were kept separated. Refusal to give any explanation for what seems a violation of the Vienna Convention.

— Enrique Mora (@enriquemora_) May 13, 2022