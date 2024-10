Nentanyahu a sus tropas en la frontera con Líbano: «Sois la generación de la victoria, juntos venceremos»

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha visitado este domingo a las tropas de la 36 División en la frontera libanesa: «Sois la generación de la victoria. Juntos veneremos. El mundo entero está asombrado por los golpes que estáis asestando a nuestros enemigos». El primer ministro Netanyahu ha ido a la base de las Fuerzas de Defensa de Israel en la frontera septentrional, donde realizó una evaluación de la seguridad con el jefe del Mando Septentrional, el general Ori Gordin y el general de Brigada Moran Omer, comandante de la 36ª División Moran Omer. El primer ministro ha sido informado sobre el despliegue de fuerzas en Líbano, los logros operativos hasta la fecha y los objetivos futuros, en la víspera del primer aniversario de la masacre del 7 de octubre de Hamás en el sur de Israel.

El primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha realizado la visita la víspera del aniversario de la masacre de Hamás en el sur de Israel, ha sido informado por el general Gordin sobre la destrucción de las capacidades del grupo terrorista Hezbolá desde la operación terrestre.

Durante la sesión informativa, el primer ministro habló con los comandantes de brigada de la 36ª División sobre los intensos combates en múltiples frentes en los que participan desde hace casi un año.

A continuación, el primer ministro Netanyahu se dirigió a las tropas. «Estoy aquí con soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en la frontera norte. A varios metros de aquí, al otro lado de la frontera, sus compañeros están desmantelando la infraestructura terrorista que Hezbolá había preparado para atacar nuestras comunidades», ha explicado Netanyahu, el cual ha estado acompañado por su jefe de Estado Mayor, Tzachi Braverman, su secretario Militar y el mayor general Roman Gofman.

«Les he dicho: ‘Sois héroes dignos de elogio. Vosotros -junto con vuestros compañeros soldados, los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de seguridad de Gaza, Judea y Samaria, de toda la región- estáis haciendo cosas asombrosas; sois leones’», ha destacado Netanyahu.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitará Washington el martes, mientras Estados Unidos trata de sopesar el alcance del ataque de respuesta de Israel contra Irán. «Quien piense que un mero intento de hacernos daño nos disuadirá de actuar, debería echar un vistazo a [nuestros logros] en Gaza y Beirut», ha dicho Gallant el domingo, menos de una semana después de que Irán atacara Israel con misiles balísticos.

«Somos poderosos tanto en defensa como en ataque, y esto se reflejará de la manera que elijamos, en el momento y el lugar que elijamos», ha indicado durante su visita a la base aérea de Nevatim.

La oficina de Gallant no ha hecho comentarios sobre si su visita significa un retraso en la respuesta de Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido tajante en su oposición a un ataque israelí dirigido contra los campos petrolíferos o las instalaciones nucleares de Irán.

