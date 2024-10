Los palestinos de Gaza celebran el ataque de Irán a Israel: «¡Vuelve la gloria!»

Los palestinos de la Franja de Gaza, administrada por el grupo terrorista de Hamás, se han echado a las calles este martes para celebrar el ataque de Irán a Israel en represalia de las operaciones de hace días del Ejército israelí, en las que han muerto el líder del grupo terrorista Hezbolá, del sur de Líbano, Hasán Nasralá, y uno de los líderes terroristas de Hamás, Ismail Haniyeh, ambas organizaciones financiadas por Teherán: «¡Alá es grande!, ¡vuelve la gloria!». En Beirut (Líbano) y Teherán (Irán), también se han manifestado a favor del lanzamiento de 180 misiles con unas celebraciones, que se repiten en algunos países de Oriente Medio cada vez que hay ataques terroristas contra Israel, bases estadounidenses en la región o Estados Unidos. No hubo víctimas en Israel. Un palestino murió por la caída de metralla en el territorio palestino de Cisjordania.

«¡Alá es grande!», han repetido como se puede ver en el vídeo. «¡Estas escenas nos han devuelto a los días de gloria. Dios es grande y Dios es alabado!», han gritado en Gaza mientras bailaban durante el ataque contra Israel.

La población de Gaza han visto los misiles sobrevolando el cielo de Israel este martes, que ha lanzado Irán contra Israel en represalia contra los líderes terroristas de Hezbolá, fundado y financiado por Irán, y Hamás, financiado por Teherán, para atacar Israel de forma indirecta.

Este ataque de Irán, en el que ha lanzado 180 misiles balísticos, es el segundo directo después del 14 de abril de Teherán contra Israel tras décadas de financiar a grupos terroristas para que golpeen este país de la región.

Este ataque de Irán pone fin a una vertiginosa secuencia de movimientos en menos de 24 horas, que comenzó con la entrada de Israel por tierra en Líbano para perseguir al grupo terrorista de Hezbolá. Israel bombardeó Líbano desde el aire durante todo el martes, mientras sus tropas avanzaban sobre el terreno y Hezbolá disparaba cohetes hacia Israel.

MATERIAL SIN EDITAR: Mira cómo llueven misiles iraníes sobre la Ciudad Vieja de Jerusalén, un lugar sagrado para musulmanes, cristianos y judíos. Éste es el objetivo del régimen iraní: todos. pic.twitter.com/f1flC5qkEV — FDI (@FDIonline) October 1, 2024

Tras el ataque de Irán, millones de israelíes se pusieron a cubierto en refugios antiaéreos durante más de una hora. Muchos de los misiles fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea israelí, mientras que otros cayeron en el centro y el sur de Israel, según el ejército israelí.

Dos destructores navales estadounidenses han lanzado una docena de interceptores contra los misiles iraníes que se aproximaban, según ha explicado el general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, quien ha añadido que ninguna tropa estadounidense había resultado herida. El Pentágono ya anunció el lunes el envío de «varios miles» de soldados estadounidenses a la región, que se sumarán a los 40.000 que ya se encuentran en la zona.

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu ha destacado que Irán ha cometido un «gran error esta noche» en la apertura de la reunión del gabinete de seguridad en Jerusalén poco después de un ataque con misiles iraníes, «y pagará por ello». «Fue frustrado gracias al sistema de defensa antiaérea de Israel, que es el más avanzado del mundo», ha explicado el primer ministro, agradeciendo también el apoyo de Estados Unidos.

«El régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos», ha afirmado Netanyahu. «[El líder de Hamás, Yahya] Sinwar y [el líder de Hamás, Mohammed] Deif no lo entendieron, [el líder de Hezbolá, Hasán] Nasralá y [líder de Hezbolá, Fuad] Shukr no lo entendieron, y probablemente haya quienes en Teherán no lo entiendan», ha señalado Netanyahu en referencia a los líderes de Hamás y Hebolá, que atacaron Israel el 7 y 8 de octubre, respectivamente, provocando los terroristas de Hamás la matanza más sangrienta entre judíos desde el Holocausto.

«Lo entenderán», ha advertido Netanyahu, subrayando que «quienquiera que nos ataque, nosotros le atacaremos».