Nate Vance, primo del vicepresidente de EEUU, que ha luchado en Ucrania: «A los rusos no les importa nada»

Nate Vance, el primo del vicepresidente de EEUU J. D. Vance, ha concedido estos días una serie de entrevistas sobre la guerra entre Ucrania y Rusia que se han emitido este martes, horas antes del anuncio de Ucrania de alto el fuego. El primo del vicepresidente de EEUU, que ha luchado al lado de los ucranianos contra los rusos, ha destacado que «a los rusos no les importa nada». «Creo que si intentas tratar con Rusia desde el punto de vista estadounidense, te pasará factura. No piensan necesariamente como nosotros. Me refiero a su clase política. Les he visto personalmente disparar a sus propias tropas en suficientes ocasiones como para que no fuera un incidente aislado», ha destacado el primo de J. D. Vance de los rusos.

«Ha ocurrido bastante, lo suficiente como para considerarlo una política si las tropas se retiran. Así que esta gente, como política, se comerá a los suyos, por lo que no dudarán en comerse a un presidente o vicepresidente americano. No les importa nada, no les importa lo que pensemos. No son nuestros aliados, y nunca lo serán, al menos durante una generación», ha resaltado.

Las entrevistas se han emitido durante este martes cuando se ha anunciado que Ucrania ha accedido a un alto el fuego inmediato de 30 días después de que Donald Trump haya accedido a reanudar el suministro de armas y el intercambio de inteligencia que cortó a Ucrania. Trump decidió suspender esta ayuda después de la bronca a Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Entonces, le echó en cara a Zelenski que no quería la paz.

En este sentido, Nate Vance ha reconocido que «me sorprendió. No soy tan ingenuo como para pensar que los líderes nacionales no debaten a puerta cerrada», ha explicado de ka bronca de Trump Vance a Zelenski. En cambio, Nate Vance ha destacado que «cuando hacen eso y ridiculizan a alguien en público, a mí, me decepcionó verlo. Hay una forma mucho más diplomática y directa de decir: ‘Espera, creo que estamos empezando con mal pie. Tal vez podamos replantear nuestras posiciones y cosas por el estilo. Hay formas mucho mejores de manejar eso’», ha destacado de su primo y el presidente de Estados Unidos.