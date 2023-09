Un pequeño municipio de Michigan ha sufrido un disgusto debido a un multiculturalismo acelerado que lleva implementando desde hace décadas. El pasado año, un musulmán de origen yemení llamado Amer Ghalib fue investido como alcalde de la ciudad de Hamtramck, algo que muchos vecinos llevaban esperando pues lo consideraban una señal de progresismo. Sin embargo, una vez obtuvo el bastón de mando de la ciudad, mediante un consejo, bloqueó la exhibición de banderas del orgullo LGTBI en propiedades de la ciudad. Acción que indignó al colectivo arcoíris por considerar que el alcalde les había traicionado después de que brindaran apoyo a los grupos de inmigrantes y a él mismo para que ganase las elecciones.

Cabe decir que la mayoría de los residentes de esta pequeña localidad al norte de Detroit eran de origen polaco. Tan es así que esta ciudad llegó a llamarse «la pequeña Varsovia». Ahora bien, desde hace décadas Hamtramck ha recibido inmigración procedente de oriente medio y de origen Bengalí. Este flujo migratorio ha sido tan fuerte que por fin la comunidad musulmana se ha apoderado del concejo municipal.

Según publica el periódico estadounidense The Washington Post la ex miembro del consejo del ayuntamiento Catrina Stackpoole, quien es una trabajadora social que se identifica como gay, denunció que les habían dado «la bienvenida» y que ahora el alcalde les había apuñalado por la espalda. “Creamos organizaciones sin fines de lucro para ayudar a alimentar, vestir y encontrar vivienda. Hicimos todo lo que pudimos para facilitar tu transición aquí, ¿y así es como nos pagas, apuñalándonos por la espalda?».

Por su parte, Amer Ghalib se ha defendido argumentando que tal prohibición pretende tener un objetivo de neutralidad y afirmó que ningún colectivo debería promover su agenda política en la propiedad de la ciudad. «No estamos apuntando a nadie», dijo. «Estamos tratando de cerrar la puerta a otros grupos que podrían ser extremistas o racistas», explicó.

BANDERAS LGTBI

Esta orden del alcalde de Hamtramck choca con la impresionante exhibición que la ciudad de Nueva York hizo de la bandera LGTBI durante el mes del orgullo gay. La famosa plaza Rockefeller Center, situada en la isla de Manhattan, lució durante esta celebración 193 banderas del arcoíris las cuales sustituyeron a las de las Naciones Unidas.

Este hecho levantó todo tipo de críticas de distintos usuarios a través de las redes sociales que denunciaron que no se veía por ningún lado la bandera americana. Además protestaron por esta iniciativa al considerar que la plaza es un lugar histórico en la ciudad estadounidense.

No American flag in sight 😢

Seems to be a bigger event than Christmas 🎄 these days. 😳

— Joel .. (@jojoflapjack79) June 7, 2023