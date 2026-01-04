Musk ofrece internet gratis a Venezuela tras el asalto de EEUU y la detención de Maduro

La empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, ha anunciado que ofrecerá acceso gratuito a Internet por satélite a toda Venezuela hasta el próximo 3 de febrero. La decisión llega en un momento crítico para el país caribeño, tras el ataque militar estadounidense de la pasada noche y la captura del narcodictador Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra recluido en un centro de detención en Nueva York.

«Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua», ha comunicado la compañía a través de sus redes sociales.

El anuncio se produce apenas 24 horas después de que Estados Unidos atacara bases chavistas en Venezuela y capturara al narcodictador Nicolás Maduro. El asalto dejó inhabilitadas las principales bases militares del régimen bolivariano situadas en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Maduro está ahora a la espera de juicio en territorio estadounidense, enfrentando graves acusaciones de conspiración narco-terrorista que podrían cambiar definitivamente el panorama político venezolano.

Esta no es la primera ocasión en que el servicio satelital de Musk se activa en contextos bélicos o de crisis internacional. El sistema Starlink, que emplea satélites para llevar conexión a Internet a áreas remotas sin cobertura convencional, se convirtió en una herramienta estratégica fundamental para las fuerzas ucranianas durante su conflicto con Rusia, proporcionándoles una ventaja comunicacional decisiva en el campo de batalla.

Ahora, con Venezuela sumida en una crisis sin precedentes tras la intervención militar estadounidense, la tecnología de SpaceX vuelve a posicionarse como un elemento clave para mantener la comunicación de la población civil en momentos de máxima tensión.