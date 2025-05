Musk deja todas las responsabilidades en relación con la Casa Blanca tras lanzar un mensaje contra Trump

El magnate Elon Musk ha confirmado este miércoles su salida del Gobierno de Donald Trump, donde dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Esta decisión ha llegado apenas un día después de que haya cargado contra la Casa Blanca al expresar su «decepción» con el proyecto de reforma fiscal del inquilino del presidente estadounidense al considerarlo «insuficiente» y que pone en riesgo su trabajo al frente de la controvertida cartera.

«A medida que mi tiempo programado como empleado especial del Gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente, Donald Trump, por la oportunidad de reducir el gasto derrochador», ha declarado en su red social X, donde ha asegurado que el DOGE «se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el Gobierno».

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025