Mueren cinco alpinistas alemanes por una avalancha en los Alpes italianos

Cinco alpinistas alemanes han muerto este sábado a causa de una avalancha producida en los Alpes italianos, concretamente en el Tirol, según han informado fuentes del Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológio de Italia (CNSAS). «En la tarde de hoy se ha producido una avalancha en Alto Adige, en la zona de Ortles, cerca de Cima Vertana, que ha afectado a dos grupos de montañeros alemanes», ha informado el CNSAS en un comunicado publicado en redes sociales.

Las cinco víctimas viajaban juntas, pero se habían separado en dos grupos mientras ascendían la cara norte de la Cima Vertana. El primer grupo de montañistas estaba formado por tres personas y «fue completamente arrastrado por la masa nevada». Los tres cuerpos sin vida fueron recuperados durante la madrugada. Las víctimas eran dos hombres y una mujer de entre 30 y 50 años que trabajaban como guías en las montañas.

El segundo grupo estaba compuesto por cuatro alpinistas alemanes. Dos de los integrantes del grupo lograron ponerse a salvo antes de ser alcanzados por la avalancha y pudieron avisar a los servicios de emergencias. Los otros dos miembros del grupo, un hombre y su hija de 17 años, fueron encontrados durante la mañana de este domingo. En un principio habían sido dadas por desaparecidas y se activó una búsqueda con apoyo de un helicóptero y drones Pelikan 3 coordinada por la estación de Rescate Alpino Solda.

La avalancha se produjo a uno 3.500 metros de altitud y las alarmas se activaron antes de las 16:00 horas de la tarde del sábado. Los Alpes de Ortles son un macizo que forma parte de los Alpes italianos, cercano a la frontera de Suiza, y son un destino popular entre los turistas y escaladores debido a sus vistas en todas direcciones.