La prensa internacional ha descubierto que algunas personas que aparecen tras el presidente ruso, Vladímir Putin, en sus apariciones públicas son las mismas, acto tras acto. Pero hay una persona, una misteriosa mujer rubia, que está en casi todas las imágenes. El hecho de que, además, lleve en cada ocasión el atuendo que demanda el acto en cuestión lleva a especular con el uso de actores y a hacer burlas del hecho.

La chanza surgió cuando en el mensaje de Año Nuevo de Putin se la veía vestida de militar tras el presidente ruso. Fue un periodista bielorruso radicado en Londres, Tadeusz Giczan, quien tras verla en las imágenes de dicho discurso, destacó la extrañeza del hecho en un mensaje de sus redes sociales. Giczan compartió tres fotos de Putin de pie ante varias personas en diferentes actos, incluida la de los soldados, otra con marineros en un bote y otra de fieles que asistían a algún tipo de servicio religioso.

A soldier, a sailor, a devout Christian. God moves in a mysterious way pic.twitter.com/zCDrUgXMIE — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 31, 2022

«Un soldado, un marinero, un cristiano devoto. Dios se mueve misteriosamente», tuiteó Giczan en un tono seco e irónico. En cada una de esas imágenes, la misma mujer rubia es estaba allí, siempre en una zona destacada, dando la impresión de que los funcionarios rusos la utilizaron para completar las distintas o volviendo a poner en primer plano el rumor de que Putin utiliza a actores en sus imágenes y actos de propaganda.

La corresponsal de CNN Clarissa Ward respondió a los tuits de Giczan, haciendo preguntas sobre la identidad de la mujer y su función. La reportera se preguntó si ella es una actriz acostumbrada a llenar las fotos o si tiene otra razón para estar cerca de Putin en diferentes situaciones. También señaló otras figuras que aparecen en al menos dos de las fotos, pero que no se destacan como la mujer. La respuesta de rusa ha sido simple: no se trata de la misma mujer. Algunos medios rusos han publicado varios artículos que indican que la mujer rubia, en realidad no es la misma. Otros medios rusos sostienen otra tesis: aseguran que la misteriosa mujer rubia junto a Putin es Larisa Sergukhina, una diputada del partido conservador Rusia Unida y miembro de la Comisión de la Duma Regional sobre el seguimiento de la legislación.

La misteriosa mujer rubia no es la única persona que se ha visto en más de un acto de Putin. A veces también aparece tras él un hombre moreno en los mismos actos del barco y la iglesia. Además, otro hombre con bigote también hizo de pescador y estaba a la misa. La coganadora del Nobel de la paz 2022, Oleksandra Matviichuk, ha afirmado a través de sus redes sociales que «Putin quería copiar a Zelenski, quien se acercó a los defensores ucranianos en Bakhmut. Pero después de diez meses de guerra a gran escala, incluso los actores escasean en Rusia».