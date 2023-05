El jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha mostrado este jueves de nuevo sus diferencias con los altos mandos militares rusos, a los que ha acusado de entregar terreno en Bajmut a las fuerzas ucranianas al ordenar el repliegue de las tropas, el mismo día en el que Kiev ha informado de importantes avances.

Prigozhin, líder de los mercenarios de Putin, ha alertado de que algunas posiciones en las que están situados sus soldados han quedado expuestas tras la retirada de las tropas regulares rusas, que, entre otros lados, se habrían replegado a unos 570 metros al norte de Bajmut.

En ese sentido, ha reclamado al ministro de Defensa, Serguei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valeri Gerasimov, -con quienes mantiene una enconada rivalidad- que detengan el repliegue, en una nueva muestra de las aparentemente irreconciliables relaciones entre el Ejército y la compañía de mercenarios.

A su vez, ha respondido de manera irónica a los rumores de que el ministro Shoigu ha sido visto en la ciudad de Mariúpol y que visitaría Bajmut. «No, no tengo esa información. No hemos visto a nadie del Ministerio de Defensa en Bajmut y, en principio, Bajmut no está incluido en las rutas turísticas», ha dicho con sorna.

En los últimos meses, a medida que la situación para Rusia se hacía más complicada en el frente de Bajmut, el jefe de Wagner ha venido denunciando el supuesto abandono al que habrían sido relegados por el alto mando militar, llegando incluso a amenazar con dejar de presentar batalla si no aumentaban los envíos de suministros.

Misiles de largo alcance

Por otra parte, el ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha asegurado este jueves que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han hecho uso de los misiles de largo alcance modelo Storm Shadow suministrados por Londres hace apenas una semana.

«Todo lo que puedo decir es que tengo entendido que se han utilizado desde que anunciamos su despliegue en Ucrania, pero no voy a entrar en más detalles», ha manifestado el ministro Wallace.

En este sentido, el encargado de las labores de Defensa británica ha incidido en que los sistemas armamentísticos suministrados por los aliados occidentales a Ucrania han sido «potentes» y han servido para «marcar la diferencia».

Ahondando en el desarrollo de la guerra en Europa del Este, Wallace ha advertido de que Rusia tiene previsto desarrollar un «programa naval» diseñado para «observar y potencialmente sabotear o atacar» infraestructura crítica de sus adversarios.

«(Rusia) Tiene una serie de submarinos y otras piezas de equipo y naves espía y todo lo demás diseñado específicamente para este propósito (…). Ya sea el Nord Stream, o nuestra propia infraestructura, esta es un área que es vulnerable y necesita protección», ha dicho.

Pese a todo, el ministro de Defensa británico ha aseverado que Londres tiene no solo «la intención», sino también «la capacidad» para «defender» estas infraestructuras ante la amenaza que presenta Rusia.

El Gobierno de Reino Unido anunció hace una semana el envío a Ucrania de misiles de crucero con capacidad para alcanzar objetivos a más de 250 kilómetros de distancia, con el fin de ayudar a las fuerzas ucranianas a hacer frente a la «brutalidad rusa».