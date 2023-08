Al menos siete personas han muerto, entre ellas dos niños de menos de un mes y de 12 años, por una serie de bombardeos perpetrados este domingo por las fuerzas de invasión rusas en varias localidades de la región de Jersón, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, ha asegurado que cinco personas han muerto en Shiroka Balka, incluidos cuatro miembros de la misma familia. Entre estas víctimas está una niña de apenas 23 días, mientras que un hermano de 12 años ha fallecido tras ser evacuado al hospital en estado crítico.

The Russian Army killed 7 Ukrainian civilians in an artillery strike against a house in Shyroka Balka, in the Kherson region.

4 of the killed were a family.

The mother , father and a 23-day-old daughter were killed immediately.

Their 12-year-old son died in hospital pic.twitter.com/Ga2c49n1Bv

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2023