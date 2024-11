Máxima alerta en Reino Unido tras la amenaza nuclear de Putin: «Europa ya está en guerra real con Rusia»

El ex jefe del servicio de inteligencia exterior de Reino Unido, el viejo conocido Sir Richard Dearlove que aventuró que Nikolai Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, sucedería a Vladímir Putin si su salud falla, ha respondido alarmantemente a la amenaza nuclear de presidente ruso: «Rusia está en guerra real con Europa».

Putin ha especulado este jueves con un posible ataque contra centros operativos de Ucrania en la capital, Kiev, incluso con el nuevo misil balístico desarrollado por Rusia, el Oreshnik, en el marco de una guerra en Europa que se prolonga ya por más de mil días. Recordemos que este misil balístico puede cargarse con ojivas nucleares.

La escalada en la tensión bélica y en los propios ataques de los últimos días escribe este jueves un último capítulo con la amenaza supersónica de Putin. Sir Richard Dearlove, ex director del MI6, no ha dudado en afirmar que Europa ya no está en «situación previa a la guerra», sino que se encuentra en una «guerra real» con la Rusia de Putin.

«Europa debe asumir la realidad»

Dearlove destaca que Rusia no sólo considera que está en guerra con Ucrania, sino con toda Europa. «Hemos visto movimientos muy agresivos por parte de los rusos en varios países europeos», asegura, haciendo referencia a las tácticas de sabotaje y guerra híbrida llevadas a cabo por Moscú.

El antiguo jefe de inteligencia subraya que la situación es más peligrosa de lo que muchos líderes europeos quieren admitir. «No creo que haya motivos para suavizar la realidad», y advierte que tanto Europa como Estados Unidos se encuentran en un momento «extremadamente peligroso».

«En la época soviética había un chiste sobre la previsión meteorológica: la previsión es que hoy todo es posible durante el día», ha ironizado el mandatario ruso durante una rueda de prensa en la capital de Kazajistán, Astaná, al ser preguntado por un posible ataque con misiles contra Kiev.

Putin confirmó la semana pasada que las Fuerzas Armadas de Rusia habían culminado con éxito el lanzamiento de estos nuevos proyectiles contra territorio ucraniano, y más tarde ha ordenado la producción en masa de un arma para la que, asegura, a día de hoy ni Ucrania ni las potencias occidentales tienen respuesta.

De hecho, el dirigente ruso se ha vuelto a referir este jueves a los misiles Oreshnik, y ha subrayado que en su momento de impacto llega a sentirse «como la caída de un meteorito». «Sabemos en la historia qué meteoritos cayeron, donde y qué consecuencias hubo, a veces era tal que se formaban lagos enteros», ha relatado.

Poco antes, el propio Putin ya había aseverado que el uso masivo de misiles Oreshnik equivaldría en cuanto a efectos al lanzamiento de una bomba nuclear, aunque bien es cierto que ha matizado que el nuevo proyectil ruso «por supuesto, no es un arma de destrucción masiva», según declaraciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

«Tenemos suficientes armas. Aunque todos somos conscientes de que la aparición de armas como Oreshnkik fortalece las posiciones militares de Rusia», ha manifestado el mandatario ruso que, de nuevo, ha subrayado que los nuevos proyectiles «no son armas nucleares» aunque sí ha advertido de sus efectos en ataques masivos.

Rusia informó del uso de los nuevos proyectiles como respuesta al lanzamiento de misiles occidentales de largo alcance por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en concreto ATACMS estadounidenses y Storm Shadow de Reino Unido. Una vez que Moscú lanzó el primer Oreshnik, Ucrania no ha cesado en sus ataques con armas occidentales.

Así lo ha explicado un Putin que, sin embargo, ha subrayado que los ataques con misiles ATACMS han causado un «daño mínimo» contra Rusia. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de varios de estos ataques y sí que ha confirmado que se han producido «bajas» de militares en las zonas de impacto.

«Atacaron Rusia dos veces después de responder con Oreshnik y se utilizaron dos veces más en la región de Kursk», ha manifestado el dirigente ruso al respecto de una región donde Kiev dirige gran parte de sus ataques contra territorio ruso. «El daño es mínimo, pero aun así no podemos dejar de prestarle atención», ha matizado.