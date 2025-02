La mano derecha de Le Pen cancela su discurso en la cumbre de Trump tras un gesto de Bannon al estilo nazi

Jordan Bardella, presidente del partido político francés Agrupación Nacional y mano derecha de Marine Le Pen, ha cancelado el discurso que tenía previsto dar este viernes en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre de los conservadores estadounidenses, que se celebra en Washington. El político francés ha anulado su intervención después de que Steve Bannon, uno de los principales ideólogos de Donald Trump, hiciera un saludo al estilo nazi durante su intervención en el evento.

El presidente de Agrupación Nacional, el partido dirigido por Le Pen y el más votado en las elecciones legislativas de Francia en 2024, ha explicado que decidió anular su intervención después de descubrir que Bannon «se permitió, por provocación, un gesto que hace referencia a la ideología nazi». Bardella ha precisado que el incidente sucedió cuando él no se encontraba en el auditorio donde el estadounidense daba su discurso y que también iba a ser el escenario para la intervención del francés.

Bannon, ex asesor de Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca, terminó su discurso en la CPAC animando al público a «luchar por Trump» y por Estados Unidos. Al terminar su intervención, el ideólogo elevó su brazo derecho imitando un saludo al estilo nazi, el mismo que también se asoció al empresario Elon Musk hace un mes, durante la celebración de la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos.

«¿Estáis preparados para luchar por Trump? ¿Estáis preparados para luchar por esta república? ¿Estáis preparados para luchar por este país? Los días más duros están por llegar, pero ¿sabéis qué? Riad, Berlín, Pekín, Moscú, Lóndres… aquí mismo. Esto no se puede vencer. Lo único forma de que perdamos es si renunciamos. La única forma en la que no tenemos la victoria es que nos rindamos, que nos retiremos. Y no vamos a retirarnos. No vamos a rendirnos. No vamos a renunciar. ¡Luchar, luchar, luchar!», fueron las palabras de Bannon justo antes de realizar el polémico gesto, para después abandonar el escenario mientras el auditorio ovacionaba a Trump.

Bardella ha acudido al CPAC a pesar de mostrar su reticencia en un primer momento. En la convención de los conservadores estadounidenses se han reunido políticos alineados ideológicamente con Trump, entre ellos el español Santiago Abascal, líder de Vox, o Javier Milei, presidente de Argentina. Sin embargo, Agrupación Nacional quería mantener cierta distancia. Marine Le Pen ya dijo que el triunfo del presidente republicano no debía interpretarse a «un llamamiento a un alineamiento», según señaló en el encuentro del grupo Patriots celebrado en Madrid hace dos semanas. Le Pen también ha pedido a sus diputados en la Asamblea Nacional de Francia que moderen las muestras de entusiasmo hacia el nuevo presidente estadounidense.