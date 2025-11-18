El presidente de EEUU, Donald Trump, ha recibido de una forma majestuosa y sublime, al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, en la Casa Blanca; una bienvenida nunca vista en la Administración Trump. Fanfarrias de trompeta y una pequeña parada militar con exhibición aérea incluida, han antecedido a la llegada del vehículo del heredero saudí, a quien Trump ha recibido a los pies de la escalinata en la alfombra roja. Y a quien poco después ha defendido al desvincularle del asesinato del periodista de The Washingon Post Jamal Khashoggi, a quien calificó de «extremadamente polémico».

No extraña tal fastuoda escena porque una vez que ya ambos comparecían en el Despacho Oval, el heredero saudí ha anunciado inversiones por valor de un billón de dólares en EEUU: «¿Me está diciendo ahora que los 600.000 millones se convertirán en un billón?», le ha preguntado Trump. «Definitivamente», le ha respondido Mohammed bin Salman.

Un príncipe heredero saudí del que la BBC aseguró que xiste un informe de inteligencia de Estados Unidos que se implica a Bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Es el principal sospechoso, ya que señalan que él fue el que elaboró el plan para capturar o asesinarle. Según la investigación estadounidense, el periodista habría sido descuartizado en el consulado de Arabia Saudí cuando fue a por unos documentos para formalizar su matrimonio.

Preguntado por este asunto, Trump ha defendido al príncipe saudí desvinculándolo del asesinato y respondiendo que él «no sabía nada». «Son cosas que pasan», ha puntualizado sobre el periodista. «Y podemos dejarlo así», ha finalizado para poner punto final a las preguntas del espinoso asunto.

«Extremadamente polémico»

Sobre Bin Salman, Trump dijo en la Casa Blanca que: «es un hombre sumamente respetado en el Despacho Oval y amigo mío desde hace mucho tiempo. Un muy buen amigo mío. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado. Lo que ha hecho es increíble en materia de Derechos Humanos y en todo lo demás. (…) Khashoggi, fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que habla. Le guste o no, las cosas pasan. Pero (Bin Salmán) no sabía nada al respecto, y podemos dejarlo así», ha dicho Trump respondiendo a preguntas de la prensa.

El inquilino de la Casa Blanca ha pedido en la rueda de prensa a los medios de comunicación presentes en la sala que «no avergüencen» a su invitado «con una pregunta como esa», cuando le han pedido comentarios sobre el informe de la agencia de Inteligencia estadounidense (CIA), que concluyó que el príncipe probablemente había ordenado el asesinato.