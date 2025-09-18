El Papa León XIV se ha pronunciado sobre la guerra de Gaza, que está marcando la agenda política internacional dado el recrudecimiento del conflicto y la ofensiva de Israel. El Sumo Pontífice ha subrayado la importancia de «hacer distinciones» en este asunto entre «lo que está haciendo el Gobierno de Israel y quiénes son los miembros de la comunidad judía». Las palabras de León XIV que han trascendido este jueves son declaraciones hechas a la periodista Elise Ann Allen para el libro León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI (Penguin Random House).

En este contexto, el Papa se refiere a la relación entre la Iglesia Católica y los judíos, en especial a raíz del conflicto de Israel y Palestina, momento en el que ha subrayado que los católicos no pueden «cerrar los ojos» al hecho de que «las raíces del cristianismo se encuentran en la religión judía». Asimismo, ha aclarado que ya ha mantenido «un par de reuniones» que han supuesto «un pequeño acercamiento» con la comunidad hebrea. Aun así, ha insistido -«sin querer parecer presuntuoso»- en que la relación mejoró desde «los primeros dos meses».

León XIV sobre el debate del «genocidio»

El Santo Padre ha abordado también el debate sobre el término «genocidio» y si éste puede o no aplicarse a lo que está ocurriendo en Gaza. Asegura que «se está usando cada vez más», aunque entiende que «oficialmente, la Santa Sede no cree» que pueda «hacer ninguna declaración al respecto en este momento».

La palabra genocidio, sostiene, tiene «una definición muy técnica», al tiempo que remarca que «cada vez más personas están planteando la cuestión, incluyendo dos grupos de Derechos Humanos en Israel que han hecho esa declaración».

Independientemente de este debate y de las diferentes opiniones, insta a los cristianos a no ser «insensibles» ante «tan horrible» situación, para la que pide «seguir presionando para intentar lograr un cambio allí».

León XIV quiere evitar a toda costa el peligro de que la Iglesia se deje influenciar por una u otra ideología y pueda caer en la polarización que aprecia a día de hoy en la sociedad: «La ideología quiere usar al Evangelio en lugar de que sea el Evangelio en lo que debamos centrarnos». Para no caer en esto, el Papa aboga por la sinodalidad, aun con la posibilidad de que «los obispos o sacerdotes puedan sentir que les va a quitar autoridad porque su idea de lo que es su autoridad está un poco desenfocada». Por ello, explica que «no se trata de intentar transformar la Iglesia en una especie de Gobierno democrático».

También se ha referido a Ucrania y Rusia, una guerra en la que cree que el Vaticano «no tiene que ser el mediador», mientras que sí que debe alzar la voz y proponer «un lugar que fuera neutral» que favorezca el diálogo.

El Papa se refiere a Trump

El Sumo Pontífice no ha esquivado el tema de conversación sobre su relación con Donald Trump, que levantó mucha expectación cuando León XIV fue elegido para ocupar el trono de San Pedro y se convirtió así en el primer Papa estadounidense.

Reconoce que no tiene intención de involucrarse «en la política partidista», pero tampoco tendría problema alguno en tratar con el presidente de EEUU «temas específicos» y que sí que le «gustaría apoyarlo» en temas relacionados con la defensa de la dignidad humana o la promoción de la paz en el mundo. También deja claro que «evidentemente, hay algunas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos que son motivo de preocupación».