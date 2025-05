León XIV: Robert Prevost es el primer Papa estadounidense y crítico con el Gobierno de Trump

Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, es el primer Pontífice estadounidense de la historia, además de ser crítico con el Gobierno de Donald Trump. Prevost, de 69 años, se ha pronunciado abiertamente contra la administración del republicano, y ha atacado también directamente a su vicepresidente JD Vance.

El primer Papa estadounidense ha elegido el nombre de León XIV por su predecesor León XIII, debido al apoyo que mostró a la clase obrera. Prevost mostró su rechazo a la administración de Trump tras una entrevista de Vance. El vicepresidente se refirió a la existencia de «un concepto cristiano», el de «amar a la familia, luego al prójimo, después a la comunidad, a los ciudadanos y, tras todo esto, priorizar al resto del mundo». «Gran parte de la extrema izquierda ha invertido eso por completo», apostilló.

Tras sus palabras, el nuevo Papa compartió un artículo titulado con una rotunda afirmación: «JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás».

Prevost compartía con el Papa Francisco su postura sobre la inmigración, cuando se ha mostrado contrario a las políticas de Trump. Hizo especial hincapié en ellas cuando el magnate puso en marcha la deportación masiva de inmigrantes. Entonces, recalcó la importante de «estar cerca de los que sufren y de tener el corazón de Jesucristo».

Pese a ello, Donald Trump no ha desaprovechado la ocasión de felicitar a Prevost por ser el nuevo Papa, León XIV, y recordar que es de Estados Unidos. «Felicidades al cardenal Robert Francis Prevost, que ha sido elegido Papa. Es un honor que sea el primer Papa estadounidense. Qué emoción y gran honor para nuestro país. Espero poder reunirme con el Papa León XIV. Será un momento importante», ha escrito el presidente del país norteamericano.

León XIV es el 276º Pontífice de la Iglesia, el primer agustino en convertirse en Papa en la historia. Tiene ascendencia española, y también tiene la nacionalidad peruana.

El hasta ahora cardenal ha sido uno de los religiosos del círculo más cercano de Francisco. Éste le nombro prefecto del Dicasterio para los Obispos en 2023, el órgano que se encarga de la selección y nombramiento de los obispos.

Durante su primer mensaje como Papa, León XIV se ha mostrado visiblemente emocionado y se ha dirigido a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, que han coreado al unísono «¡León XIV!». Muchos de los feligreses han presenciado el mensaje del nuevo Papa entre lágrimas, incluidos muchos niños. Entre sus primeras palabras ha pronunciado algunas en castellano, con lo que se ha dirigido al mundo hispano. Ha hecho un llamamiento a la paz.

Prevost es reconocido por su enfoque moderado y su capacidad para tender puentes entre diferentes corrientes dentro de la Iglesia. Su experiencia en América Latina y su papel en la selección de obispos lo han convertido en una figura de consenso. Su lema episcopal, In illo uno unum («en aquel uno, uno»), refleja su compromiso con la unidad de la Iglesia.

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025