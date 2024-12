El juez del caso del soborno contra Trump no anula su condena: la inmunidad no invalida su procesamiento

El juez de Nueva York Juan Merchán no anulará la condena a Donald Trump en el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels para encubrir antes de las elecciones de 2016 su supuesta relación extramatrimonial cuando estaba casado con Melania Trump. El fallo ha concluido que la decisión del Tribual Supremo sobre la inmunidad presidencial en sus actos como presidente no invalida este procesamiento. El juez de Nueva York ha dictaminado este lunes en Nueva York que la condena por soborno impuesta a Donald Trump este año se mantiene. Merchán ha rechazado los argumentos del presidente electo de que debería ser desestimada por motivos de inmunidad presidencial.

El juez ha pospuesto la cuestión de si Trump debe ser condenado por los 34 delitos menores de falsificación de registros comerciales de los que se le ha encontrado culpable en este caso de soborno a la actriz porno para que guardase silencio por su relación.

Merchán ha dictaminado que las pruebas presentadas en el juicio estaban relacionadas «enteramente con conductas no oficiales y, por lo tanto, no reciben ninguna protección de inmunidad». Por ello, ha rechazado este lunes la petición de los abogados de Trump de desestimar los cargos presentados contra él por el fiscal demócrata del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, basándose en la inmunidad presidencial. El fallo se produce después de que el presidente electo Trump y su equipo solicitaran en julio la anulación del veredicto de culpabilidad en el caso Nueva York contra Trump. Entonces, alegaron el amparo de la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, según la cual los presidentes gozan de inmunidad por actos oficiales.

El juez Juan Merchán, que presidió el juicio de Donald Trump en Nueva York a principios de este año, ha considerado que la sentencia dictada en julio por el Tribunal Supremo de EEUU, que concede amplia inmunidad a los ex presidentes, no afectaba a la condena estatal de Trump. En gran medida se refería a conductas que tuvieron lugar antes de que el republicano comenzara su primer mandato en la Casa Blanca.

Merchán ha explicado que algunas de las pruebas presentadas en el caso procedían de su mandato, como ciertas publicaciones en redes sociales y el testimonio de la ex asesora de Trump Hope Hicks. En cambio, ese material se refería a conductas que no formaban parte de las funciones oficiales de Trump: «Los actos decididamente personales de falsificación de registros comerciales no plantean ningún peligro de intrusión en la autoridad y la función del Poder Ejecutivo», ha escrito Merchán en un fallo de 41 páginas, hecho público este lunes.

Merchán tiene que pronunciarse todavía sobre la moción formal del presidente electo Trump para desestimar el caso por completo: «La decisión de hoy del juez en funciones Merchán, profundamente conflictivo, en la caza de brujas del fiscal de Manhattan es una violación directa de la decisión del Tribunal Supremo sobre la inmunidad, y otra jurisprudencia de larga data», ha explicado el portavoz de Trump y futuro director Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung este lunes. «Este caso sin ley nunca debería haber sido presentado, y la Constitución exige que sea desestimado de inmediato, ya que al presidente Trump se le debe permitir continuar con el proceso de transición presidencial, y ejecutar los deberes vitales de la presidencia, sin ser obstruido por los restos de esta, o cualquier otra, caza de brujas».