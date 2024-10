Borrell acusa a Israel de crear un conflicto internacional para fortalecerse: «Rusia puede tomar parte»

Josep Borrell ha cargado duramente contra Benjamín Netanyahu, al que ha acusado este viernes de buscar un conflicto internacional -al que se podría sumar Rusia- con los ataques del Ejército de Israel enmarcados en el conflicto en Oriente Próximo. A pocas semanas de dejar el cargo, el jefe de la diplomacia europea también ha criticado al primer ministro israelí en el momento en el que ha reconocido su «preocupación» por la intensidad con la que el estado hebreo pueda reaccionar a los ataques que ha recibido de Irán.

El socialista no descarta que el curso del conflicto en Oriente Próximo se expanda hasta el punto de que otros agentes se quieran sumar a él. En este sentido, Josep Borrell tiene claro que incluso Vladimir Putin estaría interesado en la guerra: «Tarde o temprano entraremos en un conflicto en el que Rusia pueda tomar parte».

Ese es el verdadero objetivo de Netanyahu, el de convertir su enfrentamiento con Hezbolá, Hamás, los hutíes de Yemen y otros terroristas en un conflicto armado internacional, según el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. «Netanyahu quiere un conflicto y lo quiere iniciar en una posición de fuerza», ha añadido, razón por la que estaría buscando el apoyo de otras potencias internacionales.

En cuanto a esas alianzas, Josep Borrell ha indicado que Israel presenta una superioridad notable respecto a sus enemigos gracias a los «apoyos» con los que cuenta el estado hebreo, y ha intentado justificar que si se destruyen instalaciones nucleares iraníes, Irán tendrá que responder. Aunque el socialista espera que la escalada no llegue hasta ahí, por el «alto peligro de contaminación radiactiva».

También ha insinuado que Israel está interesado en el enfrentamiento con Irán, al que dice que Netanyahu lleva años apuntando como «el gran peligro para Israel». Sin embargo, en vistas de los apoyos con los que Israel cuenta, el régimen iraní «se equivoca en su escalada» precisamente por su superioridad «tan manifiesta», ha declarado en una entrevista en Onda Cero: «Tiene tanto apoyo que a cada acción le sucede una reacción infinitamente más potente».

Por otra parte, Borrell también ha criticado a Netanyahu por «las condiciones infrahumanas» en las que viven en Gaza, y lo ha acusado de no permitir que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos. El socialista asegura que ha visto «almacenes y almacenes de ayuda humanitaria amontonados, que no pueden entrar». Por eso, ha recriminado los mensajes que el primer ministro israelí ha lanzado desde Naciones Unidas: «Que no me diga Netanyahu que son el Ejército más moral del mundo y que ellos dan 3.000 calorías por día a cada palestino en Gaza. Vamos, no sé yo cómo calificar eso».

Pese a ello, finalmente Borrell reconoce que «no hay soluciones fáciles» para los conflictos actuales, en alusión a Oriente Próximo y también a Venezuela. Aunque ha insistido en sus críticas al primer ministro israelí, que «hace lo que quiere» y cuando se produce un llamamiento «el resultado es como el que oye llover», mientras que «el mundo occidental no está dispuesto» a coaccionar o condicionar a Israel.

Borrell ha utilizado en varias ocasiones su cuenta en X criticar a Israel y Netanyahu. Asimismo, este miércoles se pronunció en la red social sobre el veto del país hebreo al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al que le han prohibido la entrada al país y lo han declarado persona non grata.

We support the UN Secretary General @AntonioGuterres in his tireless efforts to achieve peace in all the conflicts and particularly in the Middle East.

We deplore the unjustified attacks against him as well as the unacceptable number of casualties among UN humanitarian workers.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 2, 2024