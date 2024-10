Israel desvela que «Hezbolá planeaba una invasión terrestre como la de Hamás el 7 de octubre»

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, ha lanzado un comunicado horas después de que el país hebreo invadiera el sur de Líbano para desvelar que el grupo terrorista Hezbolá estaba planeando un ataque similar a la matanza del 7 de octubre de 2023 de Hamás. El nombre de ese ataque sería La Ocupación de Galilea.

El portavoz de las FDI ha asegurado que Hezbolá ha transformado varios pueblos ubicados en la frontera en unas bases militares que están siendo preparadas para realizar un ataque similar al de 7 de octubre con la finalidad de invadir Israel. Hagari también ha insistido en que los terroristas ya habían planificado «irrumpir en casas» y «masacrar a hombres, mujeres y niños inocentes».

«No permitiremos que el 7 de octubre vuelva a ocurrir en ninguna de nuestras fronteras. Hezbolá planeaba usar esas localidades como base para una invasión terrestre de Israel similar a la masacre de Hamás», ha dicho el militar israelí.

Además, el militar ha explicado cómo está siendo la invasión de Líbano. Dice que Israel está realizando una serie de ataques limitados en la frontera norte con Líbano, incursiones terrestres relámpago y muy controladas: «Estas redadas se enfocan en los fuertes de Hezbolá que amenazan las ciudades y comunidades israelíes en la frontera».

Por otra parte, ha denunciado que la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en 2006 antes del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá tras el último conflicto, exigía que el grupo no contara con milicianos, bienes o armas al sur del río Litani, donde fueron desplegados cascos azules de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano.

En este sentido, ha afirmado que Hezbolá es, 18 años después de la aprobación de la resolución 1701, el «principal Ejército no gubernamental del mundo, mientras que el sur de Líbano está inundado de terroristas y armas de Hezbolá».

«Si el Estado de Líbano y el mundo no pueden alejar a Hezbolá de nuestra frontera, no tenemos otra opción que hacerlo nosotros», ha remarcado. «Nuestra guerra es con Hezbolá, no con los ciudadanos de Líbano. No queremos dañar a ciudadanos libaneses y estamos dando pasos para evitarlo», ha dicho, entre las denuncias por el gran número de víctimas civiles y la destrucción causados por sus bombardeos durante las últimas semanas.

Israel contra los nidos de Hezbolá

De igual manera, Israel ha lanzado esta madrugada una oleada de incursiones relámpago contra infraestructuras de los terroristas de Hezbolá, cerca de la frontera entre Líbano e Israel. Así lo ha confirmado a primera hora de la madrugada de este martes el propio Ejército israelí.

Israel continúa así su intensa campaña de bombardeos contra Hezbolá, aliado de Irán, y tras confirmar que soldados israelíes ya se encuentran en territorio libanés, por primera vez en 18 años desde la última guerra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel añaden que llevarán a cabo «un plan metódico establecido por el Estado Mayor y el Comando Norte, para el cual los soldados han entrenado y preparado en los últimos meses», informa el Ejército en extenso comunicado publicado en sus redes sociales.