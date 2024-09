El Ejército israelí pide a los libaneses que abandonen las zonas controladas por Hezbolá

El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, ha pedido este lunes a los civiles libaneses que abandonen los edificios y las zonas usadas por el grupo terrorista Hezbolá, los cuales son usados para «almacenar armas» en el marco de los enfrentamientos desatados a raíz de los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023 y que recientemente se han visto intensificados.

«Pedimos a los residentes de las aldeas libanesas que presten atención al mensaje y la advertencia publicados por el Ejército de Israel y lo tengan en cuenta. Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas ubicadas dentro y cerca de edificios y áreas utilizadas por Hezbolá con fines militares, como los usados para almacenar armas, que se aparten inmediatamente del peligro por su propia seguridad», ha comunicado Hagari en un comunicado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su perfil de la red social X (conocida anteriormente como Twitter).

IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari exposing Hezbollah’s way of firing missiles from civilian homes, and how the IDF plans on dismantling it: pic.twitter.com/smkfjv6VDh

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024