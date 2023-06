Graban al refugiado sirio que ha apuñalado a varios niños en un parque de Francia intentando huir

Al menos cinco personas han resultado heridas, entre ellas cuatro niños, en un apuñalamiento múltiple perpetrado este jueves en un parque de Annecy, en Francia. El atacante es un refugiado sirio que había solicitado asilo y que ha sido detenido tras intentar huir.

En las imágenes que acompañan a estas líneas, se aprecia cómo el hombre -vestido de oscuro, con gafas de sol y un pañuelo- trata de huir mientras es perseguido por un joven que parece haber sido testigo de la escena. Sin embargo, en sólo unos minutos ha sido detenido por la Policía.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 09:45 horas de este jueves en un parque situado junto a un lago en la localidad francesa de Annecy. El atacante, de origen sirio, ha apuñalado a al menos cinco personas, entre ellas cuatro niños que tienen alrededor de tres años. Según Franceinfo, tres de las víctimas -dos niños y un menor- se encuentran en estado grave.

El propio sospechoso se ha identificado como un solicitante de asilo de origen sirio, según ha apuntado Le Figaro. A las autoridades galas no les consta que tenga antecedentes, al margen de que presentó su petición de asilo en noviembre de 2022 y que este mismo año Suecia le concedió el estatus de refugiado.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado este ataque, hablando «de una vileza absoluta». «El país está impactado», ha escrito en un mensaje publicado redes sociales.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

