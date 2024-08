El huracán Debby arrastra hasta la playa más de un millón de dólares en fardos de cocaína

El huracán Debby ha puesto en alerta a Estados Unidos tras fortalecerse en el Golfo de México, aunque una de las consecuencias de la tormenta en la que se ha convertido al tocar tierra nada tiene que ver con lo previsto: su fuerza ha arrastrado hasta la playa numerosos fardos de cocaína valorados en más de un millón de dólares. Los paquetes de droga han llegado, concretamente, a la costa de Florida.

Los vientos que han llegado con el huracán Debby al país norteamericano lo han hecho a una velocidad de hasta 70 millas por hora (112 kilómetros por hora). Su capacidad de arrastre ha dejado una sorpresa en Miami: 25 paquetes de cocaína en una costa de los Cayos de Florida, tal y como ha confirmado Samuel Briggs II, jefe interino de la Patrulla Fronteriza de EEUU en Miami.

Se trata de fardos de un peso de 70 libras cada uno (31,7 kilos), con un valor aproximado en su conjunto de 1 millón de dólares que, afortunadamente, han caído en manos de un «buen samaritano», en palabras del jefe de la Patrulla Fronteriza. El ciudadano que se encontró ante la escena de los paquetes avisó a las autoridades. Samuel Briggs II ha detallado que no es la primera vez que ocurre algo así cuando se produce un fenómeno metereológico de estas características.

De hecho, en 2019 se encontraron también en Florida, en ese caso repartidos en dos playas, más de una docena de paquetes de cocaína arrastrados hasta la orilla por el huracán Dorian.

Igualmente se han dado casos similares en los que ni siquiera ha sido necesaria la intervención de ninguna tormenta para que el mar vomite alguna que otra sorpresa de este tipo: el pasado mes de junio el océano devolvió 71 libras (32 kilos) de cocaína valoradas en cerca de 5 millones de dólares en otra playa de Florida.

Justo un año antes no fue un ciudadano cualquiera quien se llevó la sorpresa: la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, se encontraba disfrutando de una jornada de pesca en la misma zona en la que obtuvo una productividad inesperada: pescó 70 libras de cocaína.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V

— Samuel Briggs II (@USBPChiefMIP) August 5, 2024