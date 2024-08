Alerta en Estados Unidos por el huracán Debby: cancelan más de 200 vuelos por las primeras inundaciones

El huracán Debby se ha convertido este domingo en tormenta de categoría 1 después de haberse fortalecido en el golfo de México y antes de tocar tierra en Estados Unidos, . Lo peor se espera para este lunes por la tarde, aunque ya se han registrado fuertes lluvias e inundaciones que han obligado a cancelar más de 200 vuelos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha informado que, después de tocar tierra este lunes, se espera que el ciclón «reduzca significativamente» su velocidad y serpentee sobre el sureste, aunque traerá consigo lluvias «potencialmente históricas», inundaciones «catastróficas» y una marejada ciclónica.

Sus estimaciones indican que el huracán Debby tocará tierra alrededor del mediodía (con hora española) en el área de Big Bend de Florida, al norte de Tampa, según el centro. Por su parte, varias universidades y decenas de colegios tendrán cerradas sus puertas durante la jornada. Asimismo, las personas que quieran viajar tendrán que hacerlo en otro momento, debido a que Debby ha provocado la cancelación de cientos de vuelos.

Además, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una orden ejecutiva para declarar el estado de emergencia en los condados de:

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una declaración de situación de emergencia en el estado de Florida, lo que concede plenos poderes a la FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias), para paliar los efectos del huracán.

UPDATE: Conditions deteriorating in the northern eye wall of Hurricane Debby in Keaton Beach, Florida with shore parallel winds. Eye wall becoming better organized pic.twitter.com/Rg8NN4m0Fp

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) August 5, 2024