El histriónico vídeo viral del nieto de JFK que aspira a la Casa Blanca: canta ‘Ticket to ride’ sin camisa

Jack Schlossberg, nieto del fallecido presidente John F. Kennedy, JFK, ha anunciado su candidatura demócrata al Congreso en Nueva York, con la intención de suceder al representante Jerry Nadler, quien se retira; empieza así la carrera presidencial de otro Kennedy

Nada más conocerse la candidatura del nieto de JFK, se ha viralizado un vídeo este jueves que muestra a Jack Schlossberg sin camisa, con una gorra puesta al revés, y realizando una serie de gestos y expresiones exageradas, a la vez que canta la canción Ticket to ride, de The Beatles, lo que ha generado debate sobre su idoneidad para un cargo político.

A pesar de su linaje, Jack Schlossberg tiene una experiencia profesional muy limitada, en el que apenas figura un trabajo en la revista Vogue y otro en una empresa de licores japonesa durante el periodo en que su madre, Caroline Kennedy, fue embajadora en Japón. En redes ha sido una especie de influencer.

Su interés en la política se despertó en 2007, inspirado por la campaña presidencial de Barack Obama, lo que lo llevó a estudiar el legado de su abuelo y a encaminarse hacia el servicio público.

El nieto de JFK ya se ha enfrentado a críticas por publicaciones anteriores en redes, como la del vídeo viral en redes sociales, como un vídeo en el que imitaba la voz de su primo Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de Trump, que padece disfonía espasmódica. Aquello fue interpretado como un acto de burla.

A sus 32 años, su campaña ha sido recibida con escepticismo, especialmente debido a su escaso historial político.