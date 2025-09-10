El gobierno Trump acusa a Sánchez de «envalentonar a los terroristas» por su embargo de armas a Israel

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar un grave enfrentamiento diplomático con uno de los principales aliados de España. Esta vez, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, que dirige Donald Trump, ha lanzado una durísima crítica contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo socialista para bloquear el tránsito de armamento destino a Israel.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha acusado este miércoles directamente al Gobierno de Sánchez de «envalentonar a los terroristas» de Hamás con su decisión de prohibir la entrada en territorio español de barcos y aviones que transporten armamento con destino a Israel.

«Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas», ha declarado el portavoz estadounidense en un correo electrónico remitido a la agencia Reuters.

La contundencia de las palabras del representante del Departamento de Estado pone de manifiesto la profunda irritación que ha causado en Washington la última maniobra del Gobierno español contra Israel. No es la primera vez que Sánchez protagoniza un enfrentamiento diplomático por su posicionamiento contra el Estado judío, pero en esta ocasión las críticas estadounidenses alcanzan una dureza sin precedentes.

Las medidas criticadas por Estados Unidos forman parte del plan presentado el pasado lunes por el Gobierno de Sánchez, que incluye la aprobación de un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel que, según el propio Ejecutivo, se viene aplicando «de hecho» desde octubre de 2023.

Esta decisión supone un paso más en la escalada antiisraelí del Gobierno socialista, que ha convertido su oposición al Estado judío en una de sus señas de identidad en política exterior, muy en línea con los postulados de sus socios de Unidas Podemos y los partidos independentistas.

Las críticas del Departamento de Estado cobran especial relevancia al recordar que España es miembros de la OTAN, la alianza militar occidental liderada precisamente por Estados Unidos. El enfrentamiento diplomático sitúa al Gobierno de Sánchez en una posición particularmente delicada dentro de la Alianza Atlántica, donde su posicionamiento contra Israel contrasta frontalmente con el de otros socios europeos.

El timing de la medida española, coincidiendo con el asesinato de seis personas en Jerusalén, ha sido especialmente criticada por el portavoz estadounidense, que considera que envía una señal equívoca en un momento de máxima tensión en la región.