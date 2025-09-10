La guerra comercial de Trump se ha entremezclado con las motivaciones de paz en el Viejo Continente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a la Comisión Europea a aplicar gravámenes de hasta el 100% a China e India para empujar al presidente ruso, Vladímir Putin, hacia la mesa de negociación con respecto a la guerra en Ucrania. El motivo del nuevo asalto comercial por parte de la Casa Blanca es crear una olla de presión para desincentivar la compra del petróleo ruso y dañar el flujo de petrodólares a Moscú. India y China son dos de los mayores compradores del crudo ruso a pesar de las sanciones occidentales que se han aplicado desde el estallido de la guerra comercial en 2022.

Según ha adelantado el diario británico el Financial Times, citando a tres fuentes de Bruselas, el mandatario republicano se ha mostrado dispuesto a incrementar las tasas arancelarias tanto a Pekín como Nueva Delhi si la Unión Europea también se dispone a imponer los mismos gravámenes a ambos países. Las discusiones llegan en medio de negociaciones entre las delegaciones de la Unión Europea y Estados Unidos en Washington esta semana. Entre los obstáculos para endurecer las tasas arancelarias en el bloque comunitario destaca Hungría, estado miembro que ha bloqueado la aplicación de gravámenes más duraderos al sector energético ruso en el pasado.

La primera ministra de Ucrania, Yuliya Svrydenko, también presente en las discusiones esta semana, se ha mostrado abierta a más sanciones económicas a Moscú. «Insto a nuestros socios a que refuercen aún más [las sanciones] de manera coordinada, centrándose en la flota fantasma, las grandes petroleras, las refinerías, los comerciantes y otros facilitadores» escribió Svrydenko en la red social, X.

Las discusiones llegan apenas días después de que Washington sellará su alianza con el líder chino, Xi Jinping y su homólogo indio, Narendra Modi, hace una semana. No obstante, el presidente republicano duplicó los aranceles a India del 25% hasta el 50% como castigo por sus compras de petróleo ruso. Las fuentes consultadas por el diario aseguraron que el presidente pidió que «debemos imponer unos aranceles drásticos y que hay que mantenerlos hasta que los chinos aceptan dejar de comprar petróleo [ruso]».