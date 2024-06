Las frases más impactantes y los momentos clave del debate entre Trump y Biden

Joe Biden y Donald Trump han protagonizado este jueves un debate meses antes de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre marcado por la pobre actuación del actual inquilino de la Casa Blanca, hasta el punto de que han arreciado las voces en el Partido Demócrata que piden cambiar de candidato. Esta es una recopilación de las frases que marcaron el debate.

Trump: «No sé realmente qué ha dicho al final de su intervención, no creo que él lo sepa tampoco»

Fue uno de los momentos que definieron el tono de la velada. Joe Biden hizo realidad los mayores temores de la militancia del Partido Demócrata: rozó el fundido a negro pero no evitó la debacle. Tras dudar y balbucear, llegó el silencio y finalmente acertó a decir: «Finalmente derrotamos Medicare [la seguridad social estadounidense]», que, por supuesto, no era lo que quería decir. Trump recogió la asistencia y espetó: «No sé realmente qué ha dicho al final de su intervención, no creo que él lo sepa tampoco».

Trump: «La forma de huir de Afganistán fue el momento más vergonzoso en la historia de Estados Unidos»

Sucedió al inicio del debate. Biden se quejó de la herencia recibida de Trump, y éste explicó que durante su mandato, estaba trabajando en una salida ordenada de Afganistán que en nada se parecía a la huida que el mundo vio en verano de 2021, desordenada y caótica. «La forma de huir de Afganistán fue el momento más vergonzoso en la historia de Estados Unidos», sentenció Trump.

Trump: «Hay mujeres jóvenes violadas por sus hermanas»

En una parte del debate sobre la cuestión de la inmigración, a Biden no se le ocurrió mejor explicación para encarar la cuestión que la siguiente reflexión, difícil de encajar en contexto alguno: «Estos son los hechos. Hay muchas chicas jóvenes que son violadas por familiares, por sus maridos, por sus hermanos y hermanos, y es simplemente ridículo».

Trump: «Hice dos test cognitivos, Biden no pasó ninguno»

El estado de salud de Biden no tardó en salir a colación. Donald Trump subrayó que él había pasado dos test cognitivos para asegurar su condición, y señaló que el presidente, célebre por sus episodios de aparente desconexión mental, no había pasado ninguno. Biden sorprendió, entre otros aspectos, por su voz apagada. Durante el debate, se filtró que había pasado recientemente un constipado.

Biden: «El único delincuente convicto es la persona a la que estoy mirando»

Joe Biden atacó a Donald Trump poniendo sobre la mesa que el ex presidente ha sido declarado culpable recientemente por la Justicia en el caso Stormy Daniels. «La única persona que es un delincuente convicto es el hombre al que estoy mirando ahora mismo en el escenario», dijo el demócrata. Trump espera conocer la sentencia en las próximas semanas.

Trump: «China se va a adueñar de nosotros si sigues haciendo lo que estás haciendo»

Donald Trump se jactó de que durante su Administración, Estados Unidos fue un actor fuerte en la economía internacional, en contraste con el momento actual ante la pujanza china. El candidato republicano acusó al demócrata de ser incapaz de contener la cada vez mayor influencia económica de China y de no atreverse a imponer más aranceles a las exportaciones orientales: «China se va a adueñar de nosotros si sigues haciendo lo que estás haciendo».