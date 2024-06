Sólo habían pasado once minutos del debate y Joe Biden, con la voz muy tocada, ya evidenció problemas para no perder el hilo de su propio discurso, balbuceando sin que le salieran las palabras hasta que logró decir: «… Finalmente derrotamos Medicare [la seguridad social estadounidense]», que, por supuesto, no era lo que quería decir. Donald Trump aprovechó la asistencia para responder: «Claro que se cargó Medicare, se lo cargó hasta la muerte, lo está destruyendo». Poco después, el mismo Trump subrayaba que «no he entendido lo que quiere decir, y realmente creo que él tampoco lo sabe», tras otra ininteligible alocución de Biden. Así se puede resumir el debate entre los candidatos a la Casa Blanca. Incluso su vicepresidenta, Kamala Harris, reconoció tras el debate que Biden «tuvo un comienzo lento, eso es obvio para cualquiera, no voy a debatir ese punto». El propio Biden tenía otra opinión: «Creo que lo hicimos bien», fueron sus primeras palabras visitando un restaurante Waffle House cercano a la sede de la CNN tras el debate.

El demócrata debatía con Trump pero, en primer término, luchaba contra sí mismo por no perder el hilo durante los 90 minutos. El resultado final fue que los peores temores en el seno del Partido Demócrata se hicieron realidad y han resurgido con fuerza las voces que piden que Joe Biden se eche a un lado y se escoja un nuevo candidato en la Convención que se celebrará entre el 19 y el 22 de agosto para designar al candidato oficial.

Los primeros compases del debate -en el que no hubo apretón de manos previo- versaron sobre la situación económica. Biden argumentó que la herencia recibida de Trump fue mala, mientras que éste recordó que la pandemia de Covid condicionó su mandato y que, aún así, «tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país» [en realidad, fue el segundo mayor crecimiento, 2,7% en su mandato, por detrás del 4% que logró Bill Clinton]. Pronto, empezó a quedar claro que Biden distaba mucho de ser capaz de fijar la iniciativa, el tono, nada remotamente cercano a la solvencia. Claro contraste con un Trump calmado, con más aplomo que en cualquier debate pasado, sabiéndose superior en el intercambio dialéctico, dejando que Biden metiese la pata por sí mismo, y proyectando en el imaginario la figura de Ronald Reagan, a quien mencionó en varias ocasiones durante la noche.

Trump recordó la evacuación de Afganistán de 2021, cuando los norteamericanos abandonaron el país asiático ante el regreso del régimen de los talibanes. El ex presidente subrayó que «nosotros estábamos preparando un plan para abandonar el país con dignidad y con fuerza. Él nos sacó en lo que fue el día más vergonzoso en la historia de Estados Unidos».

El guion del debate, visiblemente favorable a Biden hasta en las oportunidades para rebatir ofrecidas por los moderadores, introdujo pronto el tema del aborto. Trump aseguró que no pretende impulsar una prohibición nacional

«Chicas jóvenes violadas por sus hermanas»

Poco después, llegaba el bloque de la inmigración. Trump lamentaba que «ahora mismo, Estados Unidos no es un país civilizado, estamos viviendo en nidos de ratas, matan a la gente en fronteras, en Nueva York, cada Estado es una frontera por culpa de políticas ridículas». La respuesta de Biden fue la siguiente: «Estos son los hechos. Hay muchas chicas jóvenes que son violadas por familiares, por sus maridos, por sus hermanos y hermanos, y es simplemente ridículo». Esas palabras fueron pronunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La economía volvió a ser tema de debate tras el corte para la publicidad, un descanso que no le sentó mal a Biden. Recuperó fuerzas para elaborar un discurso sin trabarse durante una intervención completa, respondiendo a la afirmación de Trump de que no había inflación cuando le cedió la presidencia: «No había inflación ¿sabes por qué? Porque la economía estaba parada, no había trabajo, nosotros hemos creado millones de trabajos». La inflación se ha disparado desde que Biden llegó a la Casa Blanca en 2021, hasta el 17% desde entonces. «Él causó la inflación, y la inflación está matando a las familias negras», replicó Trump, que además acusó al demócrata de ser incapaz de contener la cada vez mayor influencia económica de China y de no atreverse a imponer más aranceles a las exportaciones orientales: «China se va a adueñar de nosotros si sigues haciendo lo que estás haciendo».

Los moderadores de la CNN preguntaron a Trump si aceptará los resultados de las elecciones, tras los sucesos acaecidos tras los comicios de 2020, a lo que el republicano no respondió con claridad: «La respuesta es si las elecciones son justas y libres, y yo quiero eso más que nadie. Y te diré algo, ojalá hubiera sido un buen presidente, porque yo no estaría aquí ahora, estaría en alguno de mis muchos sitios, disfrutando».

En la medición de los tiempos de intervención al final del debate, los datos señalan que Trump habló sensiblemente más que Biden, 38 minutos y 13 segundos frente a 33 minutos y 41 segundos. Y no fue porque el republicano le cortase, cosa que no podía hacer en este formato de debate con micrófonos apagados, sino porque Biden no agotaba los tiempos de los que disponía, finalizaba sus intervenciones con incómodos silencios. Avanzado el debate, desde las filas del Partido Demócrata se filtró que el presidente había pasado un constipado reciente, y que eso explicaba su voz apagada.