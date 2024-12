Fabiola Yáñez: «Mi ex pareja trata de forma hostil a mi hijo, se olvida de que tiene sólo dos años»

La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez expone en esta nueva entrevista exclusiva con OKDIARIO detalles sobre la violencia psicológica que, según denuncia, está ejerciendo el ex presidente Alberto Fernández contra ella y su hijo Francisco, de dos años y medio, quien actualmente reside con su madre en Madrid.

En medio de un proceso judicial por violencia de género contra Fernández, Yáñez ha presentado una nueva denuncia relacionada con el comportamiento hostil del ex mandatario durante las videollamadas con su hijo. Según relata, el ex presidente muestra actitudes inadecuadas que están afectando psicológicamente al pequeño Francisco.

«En los primeros meses, él insistía en mantener al niño en videollamadas de 50 a 65 minutos, cuando es de conocimiento general que un niño de esa edad no puede mantener el foco de atención por tanto tiempo», explica Yáñez. La situación se ha vuelto tan tensa que el niño ya no quiere comunicarse con su padre.

La ex primera dama describe un patrón de comportamiento controlador por parte de Fernández, quien envía directivas sobre cómo debe prepararse al niño para las llamadas, violando la orden judicial que le prohíbe comunicarse directamente con ella. «Me manda mensajes diciendo que no le ponga comida ni juguetes, nada que lo distraiga», revela Yáñez, quien agrega que estos mensajes le recuerdan el hostigamiento que sufría durante su relación.

Un audio reproducido durante la entrevista muestra a Fernández dirigiéndose de manera hostil al niño: «Si no me vas a hablar, no me llames», le dice a su hijo de dos años cuando éste tiene fiebre. Yáñez asegura que ha facilitado la comunicación entre padre e hijo «seis días mínimos a la semana» hasta hace poco, pero la actitud de Fernández ha provocado que el pequeño rechace el contacto.