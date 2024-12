Fabiola Yáñez habla sin pelos en la lengua en esta entrevista con OKDIARIO del famoso vídeo del ex presidente Alberto Fernández, en una situación comprometedora con la periodista Tamara Pettinato en el despacho presidencial. Las imágenes, que datan de enero de 2022, muestran a Pettinato sentada en el histórico sillón de Rivadavia, manteniendo una conversación de tono íntimo con el entonces mandatario. «Alberto Fernández podrá recusar jueces pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada», afirma tajante Yáñez.

«Te amo mucho, te amo», se escucha decir a Pettinato desde el escritorio presidencial, a lo que Fernández responde preguntando: «¿Estás segura?». La conversación continúa en un tono que mezcla intimidad y broma, con la periodista respondiendo: «Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar». El ex presidente insiste: «¿Me amás o no me amás?», mientras graba la escena con su móvil.

La promoción de amantes a puestos de alta dirección del Estado fue una constante durante el Gobierno del kirchnerista Alberto Fernández entre 2019 y 2023 en Argentina. En esta entrevista con OKDIARIO, su ex pareja Fabiola Yáñez recuerda el caso de Cecilia del Milagro Hermoso, que pasó de controlar las redes sociales de Dylan, el perro del entonces presidente, a ser designada directora general de Comunicación Digital con tan sólo 24 años.

«Ella había sido su pareja y cuando él asumió el gobierno le otorgó un alto cargo directivo sin tener las cualificaciones necesarias, ni los títulos ni la experiencia requerida para ese puesto, con un sueldo exorbitante. Y no fue la única, hubo varias personas en situaciones similares», recuerda Fabiola Yáñez.

Cecilia del Milagro Hermoso se convirtió en una de las funcionarias más jóvenes y controvertidas del gobierno de Alberto Fernández. A los 24 años, fue designada como Directora General de Comunicación Digital, un nombramiento que ha sido cuestionado por Fabiola Yáñez en recientes declaraciones.

Su ascenso en la estructura gubernamental comenzó de manera peculiar: manejando las cuentas en redes sociales de Dylan, el perro del entonces presidente. Según revelan fuentes cercanas al gobierno de aquel momento, Hermoso gozaba de un privilegio excepcional: era la única persona con acceso a la clave privada de Twitter del presidente Fernández.

La ex primera dama Fabiola Yáñez, en una reciente entrevista con OKDIARIO, señaló a Hermoso como una de las presuntas amantes del ex presidente, vinculando su meteórico ascenso profesional con esta supuesta relación personal.