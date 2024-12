Fabiola Yáñez: «Alberto Fernández está ejerciendo violencia psicológica contra mi hijo y contra mí»

La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez revela en una nueva entrevista exclusiva con OKDIARIO detalles sobre su turbulenta relación con el ex presidente Alberto Fernández, exponiendo un patrón de comportamiento que incluye violencia psicológica, manipulación mediática y disputas legales en curso. Fernández debe comparecer hoy, 26 de diciembre, ante la justicia para explicar los motivos por los que busca apartar al juez Julián Ercolini del caso de violencia de género que enfrenta con su ex pareja.

Un aspecto particularmente sensible de la denuncia se centra en el trato que Fernández mantiene con su hijo Francisco, de dos años y medio. Según relata Yáñez, el ex presidente exige videollamadas de hasta 65 minutos con el menor, ignorando las limitaciones propias de su edad. La situación se agrava con comportamientos hostiles documentados en grabaciones, donde se escucha a Fernández reprendiendo al niño enfermo con frases como «¡Si no me vas a hablar, no me llames!».

«Violencia psicológica»

«El mes pasado, junto a mis abogados, presentamos una denuncia tras consultarlo durante meses con un equipo de psicólogos. El motivo es la manera inadecuada en que él se dirige a Francisco, quien, recordemos, apenas tiene dos años y medio. Desde el principio, y hasta hace muy poco, él insistía en que Francisco permaneciera en videollamadas de entre 50 y 65 minutos, cuando es bien sabido que un niño de esa edad no puede mantener la atención durante tanto tiempo. Esta exigencia, sumada a su actitud hostil hacia Francisco, ha provocado que el niño ya no quiera hablar con él», explica Yáñez.

La ex primera dama detalla cómo Fernández viola sistemáticamente la orden judicial que le prohíbe comunicarse directamente con ella, enviando mensajes con directivas sobre cómo debe preparar al niño para las llamadas, incluyendo prohibiciones sobre comida y juguetes durante las comunicaciones. Este comportamiento, según Yáñez, replica patrones de hostigamiento que experimentó durante su relación. La ex primera dama exige que Fernández busque ayuda profesional para establecer un vínculo saludable con su hijo.

«Lo que está sucediendo es que estoy recibiendo de su parte el mismo tipo de hostigamiento que sufría antes, pero ahora relacionado con Francisco. Constantemente envía mensajes diciendo: ‘¿Por qué no pusieron a Francisco?’ o ‘Francisco no habló bien conmigo’. Llega a escribir los mismos mensajes hasta dos veces al día. Todo esto me hace revivir el maltrato que yo sufría antes. Está ejerciendo nuevamente violencia psicológica. Gracias a Dios mi hijo es demasiado pequeño para darse cuenta, pero yo no puedo seguir recibiendo este tipo de mensajes todos los días, y a veces hasta dos veces por día», detalla la ex primera dama argentina.

Amantes en la Casa Rosada

La entrevista también revela aspectos controvertidos de la gestión presidencial, incluyendo la difusión de un video que muestra a la tertuliana Tamara Pettinato -supuesta amante de Fernández- bebiendo cerveza en el despacho presidencial, sentada en el histórico sillón de Rivadavia. Yáñez confirma que la relación entre Fernández y Pettinato se extendió por más de un año, siendo parte de un patrón que incluía promocionar a sus parejas a altos cargos estatales con sueldos significativos.

Respecto al polémico episodio de la fiesta en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, Yáñez ofrece una nueva perspectiva. Mientras reitera sus disculpas al pueblo argentino, revela que fue Fernández quien ordenó la celebración y estuvo presente «desde el primer momento hasta el último», contradiciendo la versión oficial que la responsabilizaba exclusivamente a ella. La frase «mi querida Fabiola», utilizada públicamente por Fernández para culparla, se convirtió en un patrón que repetiría con otras colaboradoras.

En el presente, establecida en Madrid, Yáñez enfrenta una situación de vulnerabilidad económica. Fernández mantiene sólo un acuerdo provisorio de alimentos, lo que le impide realizar trámites básicos como firmar un contrato de alquiler. La situación se agravó cuando el ex presidente suspendió la cobertura médica de su hijo durante un episodio de bronquitis aguda, además de retirarles el vehículo que utilizaban para el transporte escolar.