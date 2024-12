Fabiola Yáñez: «No podría tener delante a Alberto Fernández, para mí es como ver a un abusador»

En una entrevista exclusiva con OKDIARIO, Fabiola Yáñez ha revelado detalles escandalosos sobre las sistemáticas infidelidades de su ex pareja, el ex presidente argentino Alberto Fernández, incluyendo encuentros inapropiados en el despacho presidencial y la existencia de videos y fotografías comprometedoras. Su solo recuerdo le produce escalofríos: «No podría tener delante a Alberto Fernández, para mí es como ver a un abusador».

Detrás de estas palabras se esconde todo un calvario de vejaciones, insultos y golpes. «Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez», recuerda Yáñez citando uno de los mensajes que intercambió con su ex pareja. Según relata, Fernández mantenía estas relaciones paralelas «con total impunidad» y de manera «sistemática y descontrolada», llegando incluso a hablar por teléfono con otras mujeres en su presencia. «Me culpaba de perder las elecciones mientras él me era infiel en la Casa Rosada», recuerda.

Hay que recordar que Cecilia Hermoso, la community manager que manejaba las redes sociales del perro presidencial Dylan, fue premiada con un cargo tras presuntamente mantener un vínculo íntimo con el ex presidente Alberto Fernández recibía mensajes de varias mujeres que afirmaban tener encuentros íntimos con el entonces presidente. Era muy frecuente que mujeres cercanas a Fernández fueran ascendidas a cargos de alta dirección sin tener ninguna preparación. «Eso es corrupción», en palabras de Yáñez.

El ‘caso Pettinato’

Un incidente particularmente perturbador salió a la luz cuando el hijo de ambos, Francisco, de dos años, estaba utilizando un móvil antiguo de su padre para escuchar música infantil. La abuela del pequeño descubrió accidentalmente «una foto de una mujer desnuda en una ventana» mientras el niño manipulaba el dispositivo. Yáñez revela que se trataba de «una persona muy conocida» y que cuando cuestionaba a Fernández sobre esto, él respondía con evasivas como «ah, pero si esa persona trabaja en Cultura».

Entre los materiales comprometedores encontrados en el teléfono también apareció un video con la periodista Tamara Pettinato, grabado en el propio despacho presidencial. Cuando Yáñez confrontó a Fernández sobre este material, su respuesta fue igualmente desconcertante: «Ay, no, pero si la conozco desde que nació, qué tiene que ver». Para la ex primera dama, estas actitudes representaban «una burla hacia la sociedad argentina».

Las infidelidades no comenzaron con la presidencia; según Yáñez, este comportamiento era habitual desde antes de que Fernández asumiera el cargo. Cuando ella le reclamaba o cuestionaba estas situaciones, él «siempre tenía una excusa» o negaba los hechos, a pesar de que las evidencias llegaban incluso a través de las redes sociales, donde otras mujeres se comunicaban con Yáñez para contarle sobre sus encuentros con Fernández.

La ex primera dama destaca la hipocresía de un presidente que mantenía una imagen pública progresista mientras en privado mantenía conductas inapropiadas en el propio despacho presidencial. Según relata, Fernández logró que algunos de los videos comprometedores dejaran de circular: «No sé cómo lo hizo, pero hizo que no circularan más esos videos. Es que la indignación de todo un país, cuando un presidente está en su despacho haciendo lo que estaba haciendo…».