Las fotos que comprometen a Alberto Fernández: su ex mujer agredida y su supuesta amante en su despacho

Tras la denuncia de su ex primera dama Fabiola Yáñez por malos tratos este martes, medios argentinos han hecho públicas este jueves varias fotografías del rostro y del cuerpo magullado de la ex mujer del peronista Alberto Fernández, además de unas conversaciones en las que le reprocha los golpes. Asimismo, no sólo han salido a la luz estas imágenes, sino que se ha destapado que el ex presidente argentino habría tenido una amante que estuvo en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moratones en el brazo y la cara, y son estas mismas fotos las que le envía al ex mandatario reprochándole su actitud violenta. «Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación».

Tras estos mensajes, el kirchnerista Fernández sacó pecho como el presidente más feminista que ha tenido el país, y dijo que se sentía «mal fisicamente», además de rogarle a su ex mujer que fuera con él. De igual manera, en las capturas de los chats, el ex mandatario utiliza la siguiente excusa: «Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení».

La invitada de la Casa Rosada

Por otro lado, este jueves también se ha revelado un vídeo en el que se ve a la presentadora y actriz argentina Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada tomando una cerveza junto al político. En la grabación, la cual está hecha por el ex mandatario, se puede escuchar cómo Fernández le hace preguntas a la mujer sobre el vínculo que les une. Se desconoce de cuándo es este vídeo, pero todo apunta a que fue grabado durante la época del coronavirus, cuando Alberto Fernández todavía era presidente de Argentina.

Ésta no es la primera vez que Pettinato queda en el ojo del huracán por sus visitas al ex presidente. A mediados de 2021 su nombre fue uno de los que trascendió al revelarse las visitas de varias famosas a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, entre abril y mayo de 2020, cuando las restricciones por la pandemia de coronavirus eran aún totales.

El falso feminismo de Alberto Fernández

Por su parte, Alberto Fernández, el mismo que se autoproclamó como el «primer presidente feminista» de Argentina y prometió «acabar con el patriarcado», ahora enfrenta serias acusaciones por violencia machista que contradicen sus declaraciones.

El responsable de crear instituciones como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad o la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, declaró el 8-M en 2022 que le daba «vergüenza» que en Argentina una mujer padeciese «violencia de género».

Asimismo, un año antes, en 2021, el falso feminista Fernández declaraba lo siguiente: «Acá que hay muchas mujeres, por favor, empodérense. Los hombres también tenemos que hacer ese aprendizaje, porque venimos de esa cultura que ponía en segundo lugar a la mujer. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo», señalaba el kirchnerista.