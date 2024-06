Brutal repaso de un youtuber a dos feministas: «Ni en la mina ni en la construcción pedís cuotas»

El youtuber Adrián de Oliveira, alias Rescueyou, ha vuelto a levantar la polémica en redes sociales después de participar en un podcast llamado un té y lo que surja donde desmonta el feminismo en pocos segundos. El programa, presentado por dos mujeres musulmanas y feministas, se ha hecho viral en internet por tratar temas como la presunción de inocencia en caso de denuncia por violencia machista o las cuotas de género en las oposiciones a la administración pública. «En la mina no pedís cuotas. En la construcción no pedís cuotas. Ese es el tema: si pides cuotas que sea para todo», dice el youtuber en uno de los momentos tensos de la entrevista.

Durante el podcast la entrevista se torna rápidamente en debate cuando le preguntan a de Oliveira «qué derechos ha perdido el hombre». «La presunción de inocencia», responde ante la sorpresa de las feministas. «Eso existe» dice una de las entrevistadoras. «¿Si? si tu y yo somos pareja y llamas al 016 diciendo que yo te he agredido me llevan al calabozo», afirma el youtuber.

Esta idea no convence a una de las entrevistadoras quien asegura que las detenciones son «por seguridad» porque «a lo mejor a ti no te conocen» y que no puede decir que la presunción de inocencia no existe en España. Ahora bien, el youtuber insiste sobre estas detenciones policiales por el mero hecho de ser hombre y haber sido denunciado: «¿Y donde está la presunción de inocencia ahí?», añade.

«¿Cuántas parejas hay a día de hoy? millones ¿no? ¿Cuántas mujeres asesinadas hay por ese machismo? ¿40, 50? Que porcentaje es ¿un 0,01? Existe pero no por ello te tienes que cargar la presunción de inocencia de millones de hombres», afirma Adrián de Oliveira mientras las entrevistadas escuchan sonriendo con condescendencia para luego añadir que «eso es mentira».

Ante la negativa de las feministas, Rescueyou continúa recordando que hay bufetes de abogadas condenadas por incentivar a denunciar a los hombres en procesos de divorcio porque tienen «las de ganar». «A día de hoy hay juzgados de mujeres», remata el youtuber quien no recibe respuesta a este respecto.

Preguntado forma capciosa sobre que otros derechos ha perdido el hombre, el youtuber responde que en las ayudas a las oposiciones cuando se incentivan las cuotas de género. «¿Pero los hombres han perdido algo?» repreguntan. «En una oposición porque yo tengo que tener menos derechos que una mujer», responde de Oliveira mientras las entrevistadoras negaban rotundamente este hecho. «Se llaman cuotas de género», vuelve a repetir el youtuber.

«Cuando hay una cuota de género en unas oposiciones a policía y tu y yo sacamos la misma nota, te eligen a ti por tener sexo femenino ¿Eso no es un privilegio?», pregunta de Oliveira.

«Si no hay mujeres habrá que incentivar que haya mujeres siendo policías», contesta la feminista. «Pero en la mina no pedís cuotas. En la construcción no pedís cuotas. Ese es el tema: si pides cuotas que sea para todo», zanja de Oliveira ante las risas complacientes de las entrevistadoras que insisten en seguir con el programa y pasar a otro tema.