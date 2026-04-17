Expertos en buceo apuntan a la «alimentación de los tiburones» en el ataque a un español en las Maldivas

Expertos en buceo alertan del peligro de la práctica del shark feeding (alimentar a los tiburones para atraerlos ante los turistas) tras el ataque de un escualo a un español de 30 años en las Maldivas.

Según los especialistas, esta práctica fomenta una asociación directa entre la presencia humana y la comida, aumentando el riesgo de ataques en zonas industriales o turísticas.

«Hay que detener la alimentación de tiburones. Es antinatural que estos animales sean alimentados en lugar de cazar; nos está perjudicando a todos», ha señalado en declaraciones a Efe Aman Haleem, un experto en buceo.

Precisamente, el ataque tuvo lugar en una zona utilizada como planta de procesamiento de pescado, un entorno que atrae de forma masiva a los tiburones tigre.

Según los trabajadores del resort, el joven se encontraba buceando, acompañado por su mujer, cuando un tiburón le atacó, arrancándole parte de la pierna. «Fue un ataque horrible. Le faltaba un gran trozo de carne en las piernas; ha sido una experiencia traumática para todo el complejo», ha explicado a Efe un trabajador del hotel The Residence Maldives, donde se alojaba la pareja.

Tras ser estabilizado inicialmente en la isla de Villingili, el joven fue trasladado de urgencia en avión al hospital ADK de Malé. Según ha confirmado el director del centro sanitario, «su estado es estable» y todo apunta a que continuará «el tratamiento con normalidad», aunque le han tenido que amputar la pierna.

La víctima es un médico ginecólogo de Alicante de 30 años que se encontraba de luna de miel en el atolón de Gaafu Alif. La familia ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la empresa turística con la que contrataron la actividad.