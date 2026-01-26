Evacúan el aeropuerto de Miami por amenaza de bomba: miles de pasajeros han salido de la terminal

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) ha sido evacuado este domingo 25 de enero por una amenaza de bomba, que ha provocado que miles de pasajeros hayan tenido que salir de la terminal. Los protocolos de emergencia se activaron después de que este domingo se encontrara un equipaje sospechoso sin dueño en la zona de salidas, cerca de la Puerta 21 de la terminal sur. Las autoridades ya habían advertido que este fin de semana iba a ser complicado debido al mal tiempo. Se han cancelado estos días miles de vuelos por la tormenta Fern.

Como medida de precaución, las autoridades evacuaron miles de personas de varias zonas del aeropuerto, especialmente alrededor de las zonas G, H y J, y cerraron también el acceso de vehículos frente a la zona afectada.

El escuadrón antibombas y las fuerzas policiales se desplazaron al aeropuerto para inspeccionar el equipaje.

BREAKING: Miami airport fully evacuated. Reason unknown pic.twitter.com/d6Ddmt4huD — Breaking911 (@Breaking911) January 25, 2026

La alerta se produjo en un fin de semana de viaje ya complicado debido a fuertes tormentas invernales que han causado retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el país.

Las autoridades aeroportuarias habían advertido a los pasajeros sobre posibles interrupciones, y la evacuación agravó la situación, generando confusión y pánico entre quienes se encontraban en las terminales.

El aeropuerto de Miami fue desalojado hace poco. A algunos pasajeros les informaron que se trató de una amenaza de bomba. pic.twitter.com/gVEvdgJWVc — Patricia Janiot (@patriciajaniot) January 25, 2026

Las operaciones del aeropuerto comenzaron a normalizarse a medida que se descartaba cualquier peligro a las 19:30 horas (1:30 horas de la madrugada ya del lunes 26 de enero en España).

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) es uno de los más importantes de Estados Unidos y tiene una función destacada a nivel nacional e internacional. Su relevancia se puede destacar en varios aspectos:

Centro de conexión internacional

MIA es considerado la puerta de entrada principal entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe .

Alberga vuelos directos a más de 150 destinos internacionales, especialmente en países de habla hispana, lo que lo convierte en un centro clave para el comercio y el turismo en la región.

Tráfico de pasajeros

Es uno de los aeropuertos más transitados del país. En 2024, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) atendió a un récord de 55,9 millones de pasajeros. Se encuentra entre los 10 principales aeropuertos de EEUU y es el segundo con mayor tráfico internacional. A principios de 2026, el aeropuerto gestionaba más de 152.000 pasajeros diarios y ofrecía conexiones extensas, a menudo de alto tráfico.

Importancia económica